4 فوائد للتين الشوكي على الريق

الوكيل الإخباري- يعتبر التين الشوكي أحد الفواكه المنتشرة خلال فصل الصيف، يعشقه بعض الأشخاص لانه لذيذ المذاق فضلًا عن تقديم مجموعة من الفوائد الصحية، لكن قد يكون مغريًا تناول التين الشوكي على الريق، فهل هو مفيد أم مضر؟



القيمة الغذائية في التين الشوكي

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كوب واحد من التين الشوكي يزن 149 جرام، يحتوي على القيمة الغذائية التالية:



-السعرات الحرارية: 61 سعرًا حراريًا.



-البروتين: جرام واحد.



-الدهون: جرام واحد.



-الكربوهيدرات: 14 جرامًا.



-الألياف: 5 جرامات



-المغنيسيوم: 30% من القيمة الغذائية اليومية.



-فيتامين سي: 23% من القيمة الغذائية اليومية.



-البوتاسيوم: 7% من القيمة الغذائية اليومية.



-الكالسيوم: 6% من القيمة الغذائية اليومية.





فوائد التين الشوكي على الريق

يوصي خبراء التغذية بتناول التين الشوكي عمومًا للأسباب التالية:



1-ضبط مستويات سكر الدم

يمكن أن يساعد تناول التين الشوكي في ضبط مستويات السكر في الدم، يعتقد خبراء التغذية أن قدرة التين الشوكي على ضبط مستويات سكر الدم تأتي من الصبار نفسه الذي هو أحد مكونات نبتة التين الشوكي، نظرًا لأن عند تناوله عن طريق الفم لمرضى السكري أدى إلى استقرار مستويات السكر في الدم.



2-صحة الجلد

يحتوي التين الشوكي أيضًا على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، خاصًة في البذور والقشور والتي تلعب دورًا في صحة الجلد والشعر، ذلك بفضل احتواء التين الشوكي على فيتامين سي والبتالين، كلاهما مضادات أكسدة، تحسن من صحة الجلد والشعر ويحمي من المخاطر التالية:



-الشيخوخة المبكرة نتيجة الإجهاد التأكسدي.



-الالتهاب.



-الحروق الجلدية نتيجة أشعة الشمس.



3-إنقاص الوزن

قد تساعد الألياف الموجودة التين الشوكي على إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، زيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة، تحتوي ثمرة التين الشوكي على أكثر من ثلاثة جرامات من الألياف وهي منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية، لذا يلعب التين الشوكي دورًا في إنقاص الوزن.



4-الوقاية من أمراض الكبد



أضرار تناول التين الشوكي على الريق



يوصي خبراء التغذية بتجنب الإفطار في تناول التين الشوكي، نظرًا لأنه يؤدي إلى الأضرار التالية:



-الإسهال.



-عسر الهضم.



-الانتفاخ.



-الغثيان.



قد يؤدي تناول بذور فاكهة التين الشوكي بحالات نادرة من انسداد الأمعاء، عندما تستهلك بكميات كبيرة؛ يمكن أن تشكل انسدادًا غير قابل للهضم يسبب انحشار البراز.