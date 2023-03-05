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الأحد، 05-03-2023 04:52 م

لماذا يتغير مزاجك في فصل الربيع ؟

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الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة ناتاليا سوروكينا، أخصائية الغدد الصماء، إن السبب في تغير المزاج في فصل الربيع يرجع إلى حدوث تغيرات هرمونية في الجسم، تؤدي إلى تفاقم امراض القلب والاضطرابات النفسية.

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ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أضافت سوروكينا، " يرتبط سلوك الإنسان وعواطفه ومزاجه وحالته الصحية ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الهرمونية التي يمكن أن تتغير تبعًا لأسباب مختلفة، بما فيها تغير الفصول".

وتابعت: " يصل مستوى الهرمون المنشط للحوصلة والهرمون المنشط للجسم الأصفر وأيضًا هرمونات البروجسترون والبرولاكتين، والميلاتونين، والسيروتونين، والكورتيزول، لذروة مستواهم في فصل الربيع.


كما أن مستوى الهرمون المسؤول عن الحفاظ على المستوى الأمثل لوزن الجسم يرتفع في الربيع، مما يسبب فقد بعض الأشخاص للوزن بسرعة، وينمو جسم الأطفال بشكل مكثف.


كما يبلغ إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن سرعة النوم وجودته ذروته في الربيع، أما هرمون السيروتونين فيمنح الشخص البهجة والسرور ويحسن المزاج، في حين لهرمون الكورتيزول تأثير معقد في الجسم، حيث ينظم استقلاب الطاقة، وجهاز المناعة، والخلفية العاطفية.

 

الكونسلتو الطبي

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