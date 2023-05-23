لماذا يجب على مرضى الكبد الحذر من شرب القهوة؟

الوكيل الإخباري- تُعتبر القهوة جزءًا مهمًا في حياة العديد من الأشخاص، إلى درجة أن البعض لا يستطيع بدء اليوم من دون تناول كوب من القهوة السوداء.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الإفراط في شرب القهوة يُعرّض مريض الكبد لمخاطر عديدة.

ويأتي من بينها ما يلي:



زيادة في ضربات القلب

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زيادة في إدرار المياه



ويُعتبر الكبد من بين الأعضاء المهمة في الجسم، ومسؤول عن مجموعة من وظائفه الأساسية. لذلك، تبقى العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.



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