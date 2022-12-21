لماذا يحذر الخبراء من شرب الماء بعد تناول الفاكهة؟

الوكيل الإخباري-حذر خبراء من شرب الماء بعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البرتقال، والبطيخ، والخيار، والشمام، والفراولة، إذ يغير توازن درجة الحموضة في المعدة.

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تناول الفاكهة كوجبة خفيفة سريعة مفيد للغاية لأنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي، لكن دون ارتكاب أخطاء خلال تناولها، وحددت قائمة بالأخطاء الشائعة التي نرتكبها أثناء تناول الفاكهة والتي يجب تجنبها في المستقبل:



تناولها مع طعام ثقيل على المعدة



تناول الفاكهة في الليل



شرب الماء على الفور



عدم استهلاك قشر الفواكه



تناولها دون غسلها جيداً





عكاظ