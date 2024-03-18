لمحبي الحلويات الرمضانية .. عليك اتباع هذا

الوكيل الاخباري - تتميز الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة، بمذاقها اللذيذ، الذي يدفع البعض إلى تناولها بكميات كبيرة دون الشعور بذلك، مما يعرضهم لعدد من الأضرار.

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وهناك نصائح يجب اتباعها عند الإفراط في الحلويات الرمضانية لتجنب أضرارها، يستعرضها التقرير التالي، وفقًا لموقعي "Very wellhealth" و"EatingWell".



نصائح عند الإفراط في حلويات رمضان



1- ترطيب الجسم

يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء عند الإفراط في حلويات رمضان، لتحفيز الكلى على تنقية الجسم من السكر الزائد عن حاجته عبر البول.

وبجانب شرب الماء، لا بد من تناول الخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.



2- المشي

من الضروري ممارسة رياضة المشي في حالة الإفراط في تناول حلويات رمضان، لأنها تساعد على التحكم في سكر الدم، فضلًا عن دورها الفعال في حرق عدد من السعرات الحرارية.



3- تجنب السكر

عادةً ما يشعر الإنسان رغبة عارمة في الحصول على المزيد من الحلويات بعد فترة قصيرة من تناولها، ويرجع السبب إلى انخفاض طاقة الجسم، التي يمكن زيادتها دون الحاجة إلى السكر، عن طريق استهلاك وجبة خفيفة غنية بالبروتين أو الألياف الغذائية، مثل التفاح أو زبدة الفول السوداني.



4- ممارسة اليوجا

في دراسة أجريت عام 2014، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين اليوجا بعد تناول قطعتين من الكعك شهدت مستويات الجلوكوز لديهم انخفاضًا ملحوظًا.

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