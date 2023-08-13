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الأحد، 13-08-2023 10:01 م

لمرضى الكوليسترول- 4 أطعمة تضر بصحتك

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الوكيل الاخباري- ارتفاع الكوليسترول من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن يعرقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين، إذا ترسب في الجدران الداخلية للشرايين.اضافة اعلان


وهناك أطعمة يجب على مرضى الكوليسترول الابتعاد عنها، للحفاظ على صحة القلب.

أطعمة مضرة لمرضى الكوليسترول
1- اللحوم الحمراء
رغم القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء، يحظر على مرضى الكوليسترول تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تعرضهم لخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

2- اللحوم المصنعة
تحتوي اللحوم المصنعة على الكثير من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الكوليسترول الضار بالجسم، كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بسبب غناها بالأملاح.

3- الأطعمة المقلية
يجب أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى الكوليسترول خاليًا تمامًا من المقليات، لأن قلي الطعام في الزيت يكسبه مستويات مرتفعة من الدهون المتحولة، التي يرتبط استهلاكها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري.

4- المخبوزات
تتسبب المخبوزات في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ويرجع السبب إلى المواد الدهنية المستخدمة في تحضيرها، مثل الزبدة والسمن، حيث تجعلها غنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

 




 

 


 

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