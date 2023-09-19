الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

الكشف عن حقيقة الأطباق الطائرة في أمريكا

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية

لمرضى خشونة الركبة- 5 خطوات تساعدك على صعود السلم بسهولة

في مشهد طريف.. قرد يثير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية- فيديو

الملك: إستحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع في ظل استمرار الضبابية بمستقبل الفلسطينيين

الملك: الأردن ملتزم بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

حوار خاص للكابتن محمد الخشمان مع المذيعة ميان الحلواني في آخر النهار

الثلاثاء، 19-09-2023 11:13 م

لمرضى خشونة الركبة- 5 خطوات تساعدك على صعود السلم بسهولة

2023_1_3_23_20_34_432


الوكيل الاخباري-عادة ما يشعر مرضى خشونة الركبة بالألم عند صعود السلم، ومن ثم يتجنبون القيام بذلك، ويبدأون في استعمال الأسانسير، برغم الفوائد الصحية المهمة وراء صعود الدرج.

اضافة اعلان

 

خطوات تساعد مرضى خشونة الركبة على صعود السلم

1- الصعود أولا بالساق الأقل ألمًا

عند صعود السلالم، يمكن استخدام الساق الأقوى أو تلك التي تسبب ألمًا أقل في الركبة، أما في حالة نزول السلم لأسفل، فيمكن البدء بالساق الأكثر ألمًا، لتحميل الوزن على الساق الأخرى.

2- استخدام الدرابزين

يمكن الإمساك بالدرابزين عند صعود السلم لتخفيف بعض الوزن من الساق، وكذلك التخفيف قليلاً من الضغط على الركبتين.

3-وضع القدم بالكامل على السلم

من المهم أن يضع الشخص قدميه بالكامل على كل درجة أثناء صعود السلم، حتى يتمكن من دفع الدرجة باستخدام الكعب بدلاً من مشط القدم، وبالتالي يصبح الألم أقل بكثير.

4- الحركة طوال اليوم

عندما يكون الشخص جالسًا في مكانه أغلب الأحيان، يكون من الصعب التعامل مع المهام اليومية البسيطة، مثل صعود السلالم، ويزداد حينها الشعور بألم الركبة والمفاصل، ولهذا السبب من المهم الحركة بانتظام طوال اليوم.

5- عدم نسيان علاجات خشونة الركبة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_9_19_17_38_25_2

نغزات القلب علامة على أمراض عدة.. تعرف عليها

650971fb4c59b725083483f2

كشف أسباب طنين الأذن

tbl_articles_article_24422_616de8f66d8-6671-4c8f-a83a-3a0c21b76787

متى يجب استشارة الطبيب عند سماع أصوات الأمعاء؟

en-dementia.tmb-1200v

3 تدابير مهمة لتيسير حياة المرضى بالخرف

78-161736-seasonal-allergy-autumn-tips-3

حساسية الخريف.. أبرز الأعراض وطرق علاجها منزليا

tbl_articles_article_19764_2204ebbb369-3e08-4e36-8999-dd375b3e0e01

احذرها .. علامات مرضية تنذرك بنزيف المخ