لمرضى خشونة الركبة- 5 خطوات تساعدك على صعود السلم بسهولة

الوكيل الاخباري-عادة ما يشعر مرضى خشونة الركبة بالألم عند صعود السلم، ومن ثم يتجنبون القيام بذلك، ويبدأون في استعمال الأسانسير، برغم الفوائد الصحية المهمة وراء صعود الدرج.

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خطوات تساعد مرضى خشونة الركبة على صعود السلم



1- الصعود أولا بالساق الأقل ألمًا



عند صعود السلالم، يمكن استخدام الساق الأقوى أو تلك التي تسبب ألمًا أقل في الركبة، أما في حالة نزول السلم لأسفل، فيمكن البدء بالساق الأكثر ألمًا، لتحميل الوزن على الساق الأخرى.



2- استخدام الدرابزين



يمكن الإمساك بالدرابزين عند صعود السلم لتخفيف بعض الوزن من الساق، وكذلك التخفيف قليلاً من الضغط على الركبتين.



3-وضع القدم بالكامل على السلم



من المهم أن يضع الشخص قدميه بالكامل على كل درجة أثناء صعود السلم، حتى يتمكن من دفع الدرجة باستخدام الكعب بدلاً من مشط القدم، وبالتالي يصبح الألم أقل بكثير.



4- الحركة طوال اليوم



عندما يكون الشخص جالسًا في مكانه أغلب الأحيان، يكون من الصعب التعامل مع المهام اليومية البسيطة، مثل صعود السلالم، ويزداد حينها الشعور بألم الركبة والمفاصل، ولهذا السبب من المهم الحركة بانتظام طوال اليوم.



5- عدم نسيان علاجات خشونة الركبة