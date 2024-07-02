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الثلاثاء، 02-07-2024 08:55 ص

لمرضى ضغط الدم .. أمر يجب الانتباه له عند الاستيقاظ

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الوكيل الإخباري- تنصح الرابطة الألمانية للشركات المصنعة للملح بتناول كوب من الماء المضاف إليه بعض الملح، كونه يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وذلك كإجراء سريع لمواجهة دوار الصباح الذي عادة ما يعاني منه مرضى انخفاض ضغط الدم.

وأكدت الرابطة، التي تتخذ من مدينة بون مقرًا لها، على ضرورة توخي الحذر عند الاستيقاظ من النوم، إذا ما انخفضت نسبة ضغط الدم الانقباضي عن 100 إلى 110 وانخفضت نسبة الضغط الانبساطي عن 50 إلى 60، إذ إن تغير وضعيات الجسم المفاجئة يمكن أن يتسبب في هبوط الدم إلى الساقين، مما يؤدي إلى عدم إمداد الجسم بكميات وفيرة من الأوكسجين، ومن ثم ينخفض ضغط الدم.

وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن أخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد) يمكن أن يساعد أيضًا في التغلب على الشعور بالدوار الناتج عن انخفاض ضغط الدم في الصباح، كذلك من خلال ثني الركبتين مرات عدة كل صباح، وهذا الأمر يساهم في عودة ضغط الدم إلى معدلاته الطبيعية.

وبشكل عام، أوصت الرابطة الألمانية مرضى انخفاض ضغط الدم بتناول الأطعمة المملحة بقدر كافٍ، مع إمداد الجسم بكميات وفيرة من السوائل.

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الجزيرة


 




 

 


 

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