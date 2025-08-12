الثلاثاء 2025-08-12 03:53 م
 

وفد من منظمة أطباء بلا حدود يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/7

الثلاثاء، 12-08-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى.

واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى بشكل يسهم في التخفيف من التحديات الإنسانية التي يعيشها الأهالي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.


وجال الوفد في أقسام ومرافق المستشفى، واطلعوا على مجريات سير العمل فيه، من خلال التخصصات الطبية المتواجدة، مبدين إعجابهم بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، مؤكدين أن المستشفى يمثل ملجأ طبياً يقصده أبناء منطقة خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع.


وتأتي الزيارة في إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع التي تساعد وبشكل حيوي على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى.

 
 
