وفد من منظمة أطباء بلا حدود يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/7

واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى بشكل يسهم في التخفيف من التحديات الإنسانية التي يعيشها الأهالي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وجال الوفد في أقسام ومرافق المستشفى، واطلعوا على مجريات سير العمل فيه، من خلال التخصصات الطبية المتواجدة، مبدين إعجابهم بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، مؤكدين أن المستشفى يمثل ملجأ طبياً يقصده أبناء منطقة خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع.
وتأتي الزيارة في إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع التي تساعد وبشكل حيوي على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية برقش تبحث مع "إيكو بيس" مشروع المنتزه البيئي
-
وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان
-
توقيف أشخاص اجتمعوا بمنزل في إربد لمناقشة موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة
-
المعونة” يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية
-
الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة
-
الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات
-
الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين
-
بلدية عجلون تعزز خدمات النظافة وتطور البنية التحتية