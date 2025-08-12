المعونة” يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- قالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق قدم دعماً نقدياً طارئاً لأسرة في منطقة منشية الغياث في الرويشد، بعد تعرض منزلها للانهيار نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأضافت الشنيكات، في بيان صادر عن الصندوق، أنها تابعت تفاصيل الحالة من خلال ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ووجهت فوراً فرع الصندوق في المنطقة للتواصل مع الأسرة والوقوف على احتياجاتها، تمهيداً لتقديم المساعدة اللازمة.