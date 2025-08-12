المعونة” يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية

وأضافت الشنيكات، في بيان صادر عن الصندوق، أنها تابعت تفاصيل الحالة من خلال ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ووجهت فوراً فرع الصندوق في المنطقة للتواصل مع الأسرة والوقوف على احتياجاتها، تمهيداً لتقديم المساعدة اللازمة.
وأشارت إلى أن صرف المعونة النقدية يأتي في إطار استجابة الصندوق للحالات الطارئة، مؤكدة أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً لمثل هذه الحالات، ويعمل على تقديم الدعم وفقاً للتعليمات والأسس المعتمدة.
