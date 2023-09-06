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الأربعاء، 06-09-2023 06:27 ص

لن تصدقوا.. ما هو المكان "المليء بالجراثيم" في المنزل

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الوكيل الاخباري - لا شك أن نظافة المنزل ضرورية للوقاية من الأمراض والتخلص من الميكروبات الضارة والجراثيم، والتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية.

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لكن هل تساءلتم ما هي أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم؟ وهل هي بالفعل مقعد المرحاض كما يعتقد كثيرون؟


جمع عينات وعزلها في المعمل
في هذا السياق جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة "سي أن أن"، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل، لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.


وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل.
المطبخ!


غير أن المفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو "أكثر الأماكن نظافة"، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة!


وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأميركية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.


بدورها تقول "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.

 

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