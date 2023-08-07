احذر استعمال الهاتف في الحمام يعرضك لهذه الأضرار

الوكيل الاخباري -يعتاد بعض الأشخاص على استعمال الهاتف المحمول داخل المرحاض، دون الانتباه أن هذه العادة الخاطئة تهدد صحة الجسم ببعض الأضرار.

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يستعرض في التقرير التالي، أضرار استعمال الهاتف المحمول في الحمام، وفقًا لموقع "Healthshots".



أضرار استعمال الهاتف المحمول في الحمام

1- العدوى

يصبح الهاتف المحمول وسيلة لنقل العدوى لصاحبه والآخرين عند استعماله في الحمام، ويرجع السبب إلى الجراثيم التي تنتقل إليه من مقعد المرحاض والمناديل الورقية ومقبض الباب.



وتؤدي الجراثيم التي تغطي الهاتف المحمول إلى الإصابة بالإسهال والتهاب المسالك البولية وأمراض الأمعاء.



2- الإمساك

عادةً ما يقضي الشخص أكثر من 10 دقائق في المرحاض عند التبرز، ولكن عند استعمال الهاتف المحمول، قد يزداد الوقت من 20 إلى 30 دقيقة، مما يسبب الإصابة بالإمساك، نظرًا لاعتياد الجسم على العمل في إطار زمني طويل جدًا.



3- البواسير

الإمساك الناتج عن استعمال الهاتف المحمول في الحمام قد يتطور إلى الإصابة بالبواسير، لأن الشخص الذي يواجه صعوبة في التبرز يضطر إلى الحزق، في محاولة للتخلص من الفضلات العالقة بالقولون.



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