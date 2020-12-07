الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

الإثنين، 07-12-2020 11:01 ص

لهذه الأسباب.. تجنب الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة

عدسات-لاصقة


الوكيل الإخباري _ اشارت العديد من الدراسات الى الاضرار الكبيرة التي يتسبب بها الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة ، والتي يمكن ان تؤدي إلى تغلل العدوى وفقدان البصر.

وقد اثبتت الدراسات خطورة العدسات اللاصقة خاصة عندما لا يتم اتباع قواعد الارتداء، كما انه من الضروري تجنب النوم بها ، كما يجب التأكد من معالجتها في محاليل إنزيمية، لأن مستعمرات الميكروبات تنمو على العدسات.

اضافة اعلان

وقد نصح طبيب العيون الروسي، غولزيان أرزيماتوفا بضرورة التأكد من غسل اليدين قبل وضع العدسة على العينين، مؤكداً أنه اضطر لإجراء عمليات لأشخاص يمكنهم التقاط العدسة من الأرض ومسحها باليد ووضعها، الأمر الذي يهدد بفقدان البصر.


المصدر : الامارات نيوز 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
pomelo

فوائد مذهلة لـ البوملي.. تعرف عليها

السماق_وفوائده

أسباب تدفعك لتناول السماق يومياً

tbl_articles_article_1758_56

اطعمة منزلية لعلاج مشكلة الصداع

appetizing-citrus-clementines-327098-min

أخصائية تكشف عن فئة يحظر عليها تناول اليوسفي

نبات_ست_الحسن

تعرّف لفوائد نبات ست الحسن الساحرة

ما_فوائد_الهيل

فوائد تناول حبة هيل على الريق