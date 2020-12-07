لهذه الأسباب.. تجنب الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة

الوكيل الإخباري _ اشارت العديد من الدراسات الى الاضرار الكبيرة التي يتسبب بها الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة ، والتي يمكن ان تؤدي إلى تغلل العدوى وفقدان البصر.



وقد اثبتت الدراسات خطورة العدسات اللاصقة خاصة عندما لا يتم اتباع قواعد الارتداء، كما انه من الضروري تجنب النوم بها ، كما يجب التأكد من معالجتها في محاليل إنزيمية، لأن مستعمرات الميكروبات تنمو على العدسات.

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وقد نصح طبيب العيون الروسي، غولزيان أرزيماتوفا بضرورة التأكد من غسل اليدين قبل وضع العدسة على العينين، مؤكداً أنه اضطر لإجراء عمليات لأشخاص يمكنهم التقاط العدسة من الأرض ومسحها باليد ووضعها، الأمر الذي يهدد بفقدان البصر.



المصدر : الامارات نيوز



