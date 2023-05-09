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الثلاثاء، 09-05-2023 01:49 م

مادتان غذائيتان تخفضان نسبة الكوليسترول في الدم

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الوكيل الإخباري- قال الخبراء بهيئة الخدمات الوطنية الصحية (NHS) في بريطانيا، إن السبب الرئيس لارتفاع الكوليسترول يتلخص في تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافي وزيادة الوزن والتدخين .

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وأفاد الخبراء، بأنه غالبًا ما يسمى ارتفاع الكوليسترول بالقاتل الصامت، لأنه على الرغم من أن أعراضه محدودة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى حالات قاتلة، حسبما نشر موقع "The Sun".

وحدد الخبراء أطعمة خفيفة تلعب دورًا مهمًا

 

في خفض الكوليسترول المرتفع، والتي جاءت كالتالي:

أطعمة تخفض الكوليسترول


1-الفشار
يعتبر الفشار بديلاً رائعًا للبطاطس المقلية، خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون، لأنه مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، لكن يشترط عدم إضافة الملح أو الزبدة إليه، واستبدال ذلك بالتوابل المفيدة لصحة القلب مع رشة خفيفة من الزيت فقط تجنبًا للحصول على الدهون والأملاح.


2-بسكويت الشوفان
قد يكون البسكويت وكوب من الشاي وجبة خفيفة ولذيذة بعد الظهر، لكن البسكويت المضاف إليه الكثير من السكر ليس الخيار الأنسب لمرضى ارتفاع الكوليسترول، ومن ثم يمكن اختيار بديل صحي للقلب والأوعية الدموية، مثل بسكويت الشوفان أو كعكة الأرز.


يحتوي بسكويت الشوفان على حوالي 42 سعرة حرارية، وحوالي 2.3 جرام من الدهون، أما كعكات الأرز تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة، بمعدل 35 سعرة حرارية وما بين 0-1 جرام من الدهون.

 

 

 

الكونسلتو الطبي

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