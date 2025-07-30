الأربعاء 2025-07-30 11:41 م
 

كنز أخضر في مطبخك .. تعرفي عليه وعلى فوائده العظيمة

كنز أخضر في مطبخك .. تعرف عليه وعلى فوائده العظيمة
كنز أخضر في مطبخك .. تعرف عليه وعلى فوائده العظيمة
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري- تُعد الكزبرة من الأعشاب التي تثير الانقسام بين الناس، فالبعض يعشق نكهتها المنعشة، بينما يجدها آخرون ذات طعم يشبه الصابون، والسبب في ذلك "عامل وراثي".اضافة اعلان


ويعود هذا الاختلاف في الذوق إلى عوامل جينية، حيث يُعتقد علميًا أن البعض يحملون جينًا يجعل مذاقها غير مستساغ لهم.

والكزبرة من أقدم الأعشاب المعروفة؛ فقد استُخدمت منذ أكثر من 8000 عام، ووجدت في مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ آمون. كما اعتقد الصينيون القدماء أنها تمنح "الخلود"، وفقًا لجامعة ويسكونسن.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف على مذاقها، إلا أن للكزبرة فوائد مهمة للغاية:

مضادة للالتهابات

تساعد الكزبرة في تقليل الالتهابات التي تُسهم في أمراض المناعة الذاتية، والأعصاب، والجهاز الهضمي، والقلب، وحتى أنواع معينة من السرطان.

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة

الكزبرة تحتوي على مركبات تعمل كمضادات أكسدة قوية، مما يُعزّز المناعة ويحارب التلف الخلوي.

تدعم السيطرة على السكري والوزن

أظهرت دراسة إيطالية عام 2023 أن خلاصة الكزبرة يمكن أن تُستخدم كـ"غذاء وظيفي" فعال في مكافحة السمنة، ومتلازمة الأيض، والسكري.

تنظّم مستوى السكر في الدم

الكزبرة تساعد في خفض سكر الدم، مما يمنع الالتهاب الناتج عن ارتفاعه المزمن، وخاصة لدى مرضى السكري.

تأثيرات على الدماغ والمزاج

الكزبرة لا تفيد الجسد فحسب، بل قد تُحسّن أيضًا من صحة الدماغ.

مضادة للتشنجات

باحثون من جامعة كاليفورنيا – إيرفاين كشفوا أن مركب "دوديسينال" الموجود في الكزبرة يُنشّط قنوات البوتاسيوم في الدماغ، مما يقلل من النشاط الكهربائي المُفرط المرتبط بنوبات الصرع.

سكاي نيوز
 
 
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