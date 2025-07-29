الثلاثاء 2025-07-29 01:54 م
 

تحذيرات صحية من المسابح العامة: "الكلور لا يقتل كل الجراثيم"

ع8
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يُقبل كثيرون على المسابح والحدائق المائية، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذه الأماكن قد تُسبب مشكلات صحية خطيرة بسبب البكتيريا والطفيليات المقاومة للكلور.

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البروفيسورة ليزا كوشارا أوضحت أن المياه قد تحتوي على جراثيم تسبب الإسهال، الطفح الجلدي، والتهابات الأذن، مشيرة إلى طفيلي كريبتوسبوريديوم الذي يبقى حيًّا لأيام في المياه المكلورة، ويسبب إسهالًا حادًا قد يستمر لأسبوعين.


كما حذّرت من بكتيريا Pseudomonas التي قد تسبب ما يُعرف بـ**"طفح حوض الاستحمام"** و**"أذن السباح"** نتيجة نمو الفطريات داخل الأذن.


اللافت أن رائحة الكلور القوية ليست دليلًا على النظافة، بل على تفاعل الكلور مع العرق والبول، ما يُنتج مركبات مهيّجة تُعرف بـ"الكلورامينات".


للوقاية:
تجنّب ابتلاع ماء المسبح
الاستحمام فورًا بعد السباحة
تجفيف الأذنين جيدًا

 

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gnews

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