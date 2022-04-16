ماذا يحدث إذا أضفت نواة التمر إلى شوربة اللحم؟

الوكيل الإخباري - عادة ما نرمي نواة التمر كونه غير صالح للاستخدام، دون توقع أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

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نوى التمر يشكل 6-15٪ من الوزن الإجمالي للتمور الناضج، ويتكون من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والدهون والرماد والبروتين، ولكن هل له فائدة بدلا من رميه؟



محتوى مضادات الأكسدة في زيت بذور التمر (DSO) مشابه لزيت الزيتون، والذي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة من أجل تلبية متطلبات المستهلك، ولكن ماذا إذا أضفناه إلى شوربة اللحم؟



أكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، عبر "فيسبوك" أن لنواة التمر فوائد متعددة في سرعة تسوية اللحوم، وذلك لأنها تعمل على الإسراع في طهيها وتسويتها أيضًا، لاحتوائها على أحماض زيتية مثل حمض الكابريك وحمض الكابرينيك بجانب حمض اللوريك، وفقا لموقع مصراوي.



وأضافت أن الأحماض التي تحتويها النواة تعمل بشكل أفضل من الأحماض الناتجة عن التشمع الذي يحدث للذبائح بعد عدة ساعات من ذبحها، والتي تعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها ليونة ويجعلها أسرع في الطهي وذات طعم مستساغ.



ولكن الدكتور حازم المصري خبير التغذية، أكد أنه ليس هناك أي أبحاث علمية تؤكد صحة وسلامة استخدام نواة التمر في أثناء طهي اللحوم، محذرا من إضافته إلى شوربة اللحمة، مشددا على أن كميات كبيرة من النواة، بمثابة مادة سامة لاحتوائها على أحماض تتفاعل مع الماء المغلي وقد تؤدي إلى التسمم، متابعًا:

"من غير المعقول تمامًا استخدام ولو قليل منها عند الطهي وتعريضه للغليان".



ويوضح الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن لنواة التمر العديد من الفوائد الغنية بالألياف والماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والأملاح المعدنية ومادة السيلينيوم المضادة للأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.



وأشار إلى أنه يدخل في صناعة المكملات الغذائية والأدوية، مضيفًا أنه يمكن لربة المنزل تجفيفه بوضعه في الفرن على درجة حرارة منخفضة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.



وعن استخداماته، قال إنه يكمن وضع بودر نواة التمر بكميات معتدلة على المشروبات العشبية؛ كالينسون والشاي والزنجبيل والنعناع، وأيضا على القهوة، كما يمكن إضافته على الأطعمة التي يتم تناولها أثناء عملية الطهي، للاستفادة من فوائده.



كيف نصنع بودر نواة التمر؟



يوضح موقع "healthbenefitstimes" خطوات صنع مسحوق نوى التمر وهي كالتالي:

- غسل النواة جيدًا بالماء الجاري.



- تركها لفترة طويلة، قد تصل إلى 3 أيام حتى تجف تماما.



- بعد التأكد من جفافها يتم طحنها جيدا، للاستفادة من فوائد نواة التمر.



كيفية صنع زيت نواة التمر:



- تترك نواة التمر تحت أشعة الشمس لمدة يومين، ثم نقوم بطحنها جيدا بعد تحميصها.



-نضيف إلى المسحوق القليل من زيت الزيتون، ثم نقوم بتصفيته ثم يترك لمدة 4 أيام، وبذلك يصبح جاهزا أيضًا للاستخدام على البشرة والشعر.



فوائد نوى التمر العامة



تحتوي نواة التمر على مواد تعمل كمضادات تأكسد تقلل إصابة الإنسان بالأمراض الخطيرة كالقلب.



تعمل على محارب خلايا الجسم المصابة بمرض السرطان.



تقي الدماغ من الإصابة بالأمراض الخطيرة كالزهايمر والأمراض العصبية.



تعمل نواة التمر على وقاية الإنسان من مرض الشيخوخة.



يمكن استخدامها في تحسين حالة مريض السكري حيث تنظم مستوياته بالجسم.



يمكن أن تخلص الإنسان من وزنه الزائد وتقيه من السمنة.

مفيدة جدًا لمرض الضغط المرتفع حيث تعمل على تقليل نسبته المرتفعة عن الحد.



تعمل نواة التمر على خفض المستوى الضار من عنصر الكوليسترول بالجسم.

تعمل نوى التمر على تنعيم الشعر إذا تم إضافة مسحوقها مع زيت الزيتون.

يعمل مسحوق نوى التمر في إطالة الشعر بشكل كبير بخلطه مع كريمات أو زيوت مفيدة.



مسحوق نوى التمر بالعسل يحارب نزلات البرد والوقاية منها لتوافر معادن تقتل الفيروسات به.



يمكن أن تستخدم في صناعة القهوة لإضافة نكهة لذيذة لها وخلوها من الكافيين.



يمكن طحنها وإضافتها إلى العصائر لزيادة قيمته الغذائية.

يدخل مسحوقها في صنع الكيك.



يمكن أن يتم استخدامها في إطعام الدواجن والماشية كعلف.

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