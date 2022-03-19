ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يومياً؟

الوكيل الإخباري - تُعد الطماطم مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس، كما تحتوي أيضًا على الألياف الغذائية، والبروتين، إضافةً إلى عدد من المركبات العضوية مثل الليكوبين المفيدة لصحتك.

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لتناول الطماطم يوميًا العديد من الفوائد والتي تشمل ما يأتي:

1. تقلل الالتهابات في جسمك

تُساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات، فهي تزيل الجذور الحرة والمواد المسرطنة والسموم.

كما تعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم رائعة أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي، وعلاج الالتهابات المزمنة التي بدورها تحد من خطر تكوّن الخلايا السرطانية.

2. تمنحك مظهرًا خارجيًا جذابًا

في حين أن الطماطم تعود بالفوائد العظيمة على صحة جسمك الداخلية، إلا أنها يمكن أن تضفي لمحة سحرية على مظهرك الخارجي من حيث الشعر اللامع والبشرة النضرة في حال تناول الطماطم يوميًا.

تحتوي الطماطم على فيتامين أ و فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك، الذين يُحفزوا نمو الشعر الصحي ويعطي البشرة صلابتها ومرونتها، حيث يُمكن لليكوبين الموجود في الطماطم أن يحمي بشرتك من حروق الشمس ويخلصك من خلايا الجلد الميتة.

3. تحسن الرؤية لديك

يُساعد تناول الطماطم يوميًا في تحسين مستوى الرؤية لديك، ويقيك من الإصابة ببعض الأمراض المرتبط بالعين مثل العمى الليلي والضمور البقعي، بفضل غناها بفيتامين أ.

4. تعزز صحة الكلى

يرجع ذلك إلى أن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء التي يُمكن أن تحفز التبول وتزيد من إدرار البول، الأمر الذي يُعزز من صحة المسالك البولية والكلى.

5. تحد من خطر الإصابة بمرض السكري

تعد الطماطم من الأغذية منخفضة الكربوهيدرات، مما يعني أنها ستساعدك على ضبط مستوى السكر في الدم عند تناولها يوميًا، لذا يتم تضمين الطماطم في معظم الأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

6. تحمي القلب

أظهرت إحدى الدراسات أن الليكوبين الموجود في الطماطم يمنع أكسدة الدهون في الدم، الأمر الذي يُساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. تحافظ على صحة دماغك

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى إتلاف الأنسجة الدهنية والبروتينات والحمض النووي، ممّا يجعل الدماغ عرضة لخطر الانتكاس.

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