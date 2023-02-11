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السبت، 11-02-2023 01:06 م

ما أثر مادة الفثالات الموجودة في البلاستيك ؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن مادة الفثالات التي توجد في البلاستيك ترتبط باضطرابات الغدد الصمّاء، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسكري  لدى النساء.

وتوجد الفثالات على نطاق واسع في منتجات العناية الشخصية، ولعب الأطفال، وتغليف الأطعمة والمشروبات.

وأجريت الدراسة في جامعة ميتشغان، وحذّرت من أن الناس يتعرضون للفثالات يومياً بشكل متزايد، وهي مواد كيميائية تسبب اضطرابات.

وبحسب موقع "ساينس دايلي" درس الباحثون حالة 1308 امرأة على مدى 6 سنوات، لمعرفة تأثير الفثالات على السكري، وأصيب 5% من المشاركات بالسكري خلال فترة الدراسة.

وتبين أن تأثيرات الفثالات في بول المشاركات بالدراسة كانت مرتفعة، وأنها ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 63%.

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