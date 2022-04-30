ما أفضل وقت يمكن أن تمارس فيه رياضة المشي أثناء الصيام خلال رمضان؟

الوكيل الإخباري-بينما يميل غالبية الأشخاص إلى ممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر، يشعر الكثيرون منهم بالحيرة حول أفضل موعد لمزاولة التمارين أثناء الصيام خلال شهر رمضان.
وبذلك، قدّمت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من التوصيات التي قد تهمك أثناء فترة الصيام.
توصيات تهمك عند ممارسة المشي خلال الصيام في رمضان.#رمضانك_مفتاح pic.twitter.com/7weAX0o0zu— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 15, 2022
وبداية، أوضحت وزارة الصحة السعودية أهمية تأخير ممارسة المشي للفترة التي تسبق أذان المغرب، فضلًا عن أهمية اختيار المكان المناسب حتى لا تُصاب بالتعب الشديد والجفاف.
ونصحت وزارة الصحة السعودية بضرورة تجنب أيضًا مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة.
وبالطبع، توقف عن المشي عند الشعود بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة بالتنفس.
اطلع على مدة النشاط البدني المناسب لك من خلال عمرك 👶👧👩🦰🧑🦳#رمضانك_مفتاح pic.twitter.com/NUxRn7PAn6— عش بصحة 🌙🗝 (@LiveWellMOH) April 17, 2022
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