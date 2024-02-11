ما الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق؟

الوكيل الإخباري - يحتاج المصابين في حوادث الحروق إلى التعامل معهم بشكل سريع من خلال تقديم بعض الإسعافات الأولية في اللحظات الأولى للحادث لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.



الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق:

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- تقييم حالة المريض وسبب الحرق من حيث نار، سائل ساخن، مواد كيميائية، كهرباء.

- تقييم شدة الحرق حيث يختلف من درجة إلى اخرى فحريق الدرجة الأولى تتمثل أعراض في احمرار وتورم وألم، والدرجة الثانية اعراضه بثور مع ألم شديد، والدرجة الثالثة وأعراضه جلد أبيض أو بني متفحم.

- إبعاد المريض عن مصدر الحرارة، وذلك من خلال اطفاء النار أو إزالة المريض من مصدر السائل الساخن أو المواد الكيميائية أو فصل مصدر الكهرباء.

- تبريد الحرق من خلال وضع مكان الحرق تحت ماء جاري لمدة 10 إلى 20 دقيقة لتقليل الألم والاسراع من عملية الشفاء للحرق.

- استخدم كمادات باردة مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد.

- إزالة الملابس بحرص مع تجنب تمزيق الجلد، وكذا المجوهرات قبل تورم المنطقة المصابة.

- استخدام ضمادة شاش معقمة أو قطعة قماش نظيفة لتغطية الحرق.

- إعطاء مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

- نقل المريض إلى المستشفى إذا كانت حالته خطيرة.

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