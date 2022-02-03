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الخميس، 03-02-2022 02:37 م

ما الرابط بين ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري؟

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة لسبب إصابة العديد من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بمرض السكري أيضاً.

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وتمكنت الدراسة التي قادها فريق دولي من الباحثين من حل اللغز الذي طال أمده حول سبب إصابة العديد من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بمرض السكري أيضاً

 

وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته الأربعاء، أن الدراسة شديدة الأهمية، والتي أجريت في جامعات "بريستول" بالمملكة المتحدة و"أوكلاند" بنيوزيلندا، أظهرت أن هناك خلية بروتينية صغيرة من الببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون 1 تسمى (GLP-1) هي التي ترتبط بسيطرة الجسم على نسبة السكر في الدم وضغط الدم معاً.

وقالت الوكالة إنه كان معروفاً أنه يتم تحرير "GLP-1" من جدار الأمعاء بعد تناول الطعام، والذي يعمل على تحفيز الأنسولين من البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن ما تم اكتشافه الآن هو أن "GLP-1" يحفز أيضاً الجسم السباتي الموجود في الرقبة (تجمع لمجموعة من المستقبلات الكيميائية وعدد من الخلايا الداعمة والموجودة على جانبي الرقبة).

ويرى عالم الأوبئة أنه: "من الصعب السيطرة على ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولذا فإن هذه النتائج تعد مهمة حقاً لأنه من خلال إعطاء "GLP-1" للمرضى فإننا قد نكون قادرين على خفض كل من السكر والضغط معاً، وهذان العاملان من العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

 

العين الاخبارية 

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