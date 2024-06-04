الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

من هو آدم فراج الذي اغتالته إسرائيل ليلة زفاف شقيقته؟

تحذيرات من سعي سموتريتش لتفكيك السلطة

نجل شارون يهاجم نتنياهو

بن غفير يعلن اعتزامه المشاركة بـ"مسيرة الأعلام" في القدس غدا الأربعاء

طولكرم: وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

الثلاثاء، 04-06-2024 02:12 م

ما النظام الغذائي الصحي للحامل؟

pregnancy-diet-1132x670


الوكيل الإخباري - لا يعني تناول الطعام بشكل جيد أثناء الحمل تناول الكثير منه، وإذا بدأتِ الحمل بوزن صحي، فلن تحتاجي إلى سعرات حرارية إضافية خلال الأشهر الـ 3 الأولى.

اضافة اعلان

 

ستحتاجين إلى حوالي 340 سعرة حرارية إضافية يومياً في الأشهر الـ3 الثانية، وحوالي 450 سعرة حرارية إضافية يومياً في الأشهر الـ3 الثالثة.


وبحسب "بيبي سنتر"، الوجبات الخفيفة الصحية أثناء الحمل هي الحل.
وينصحك الخبراء باختيار الوجبات الخفيفة التي تساعد في تلبية احتياجاتك الغذائية، وتقليل الأطعمة المصنعة، والأطعمة المعلبة، والحلويات السكرية.


وإذا كان الغثيان، أو النفور من الطعام، أو حرقة المعدة، أو عسر الهضم يجعل تناول وجبات كاملة الحجم أمراً غير مريح، فحاولي تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم.


ومع تقدم الحمل وضغط الجنين على المعدة وأعضاء الجهاز الهضمي الأخرى، سيكون لديك مساحة أقل للوجبات الكبيرة على أي حال.


أفضل الأطعمة
أثناء الحمل، تحتاجين إلى الكثير من البروتين والدهون الصحية، والمزيد من بعض الفيتامينات والمعادن (مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم).
ويعتبر البيض من أهم الأطعمة أثناء الحمل، يليه البقول، والأسماك الدهنية كالسلمون، والبطاطا الحلوة، والأرز البني، والمكسرات وخاصة الجوز، واللبن (الزبادي)، والخضروات الورقية كالبروكلي والسبانخ والخس والملوخية، واللحوم الخالية من الدهون، والخضروات والفواكه زاهية الألوان، والأفوكادو، والفواكه المجففة.


وتنصح الكلية الأمريكية لطب التوليد وأمراض النساء بخفض كمية الكافيين اليومية أثناء الحمل إلى 200 ملغ، وهو ما لا يزيد عن كوب واحد من القهوة في اليوم. وعليك الانتباه إلى وجود الكافيين في المشروبات الغازية.


الألياف
سيزيد احتياجك إلى الألياف أثناء الحمل إلى 28-30 غراماً في اليوم، ونظراً للشعور بالانتفاخ في أوقات كثيرة قد تجدين صعوبة في تحقيق هذا الهدف.
ويمكنك الاعتماد على الوجبات الخفيفة التالية كوسيلة لزيادة الألياف، والحصول على مغذيات أساسية أخرى.


ومن أمثلة الوجبات الخفيفة الصحية للحامل: تناول تفاحة مع مكعبات من الجبن، حيث توفر التفاحة الواحدة 4 غرامات من الألياف، وتوفر الأجبان الكالسيوم الضروري للحامل.


ومن الخيارات الأخرى: البسكويت مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، والخبز الأسمر مع الحمص والطماطم، والخبز المحمص مع الأفوكادو.


وتعتبر الحبوب الكاملة كالأرز البني والقمح الكامل والبقول من مصادر حمض الفوليك، وهو من الفيتامينات الضرورية في بداية الحمل لتجنب العيوب الخلقية للجنين، وعادة ما ينصح الأطباء بتناول مكمل هذا الفيتامين أو تتم التوصية بفيتامينات متعددة للحمل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فواكه-للتخسيس

لحرق دهون الخصر- 6 فواكه صيفية تناولها يوميا

2020_12_15_11_25_3_846

لفقدان الوزن- إليك أفضل وقت لتناول التفاح

مايكل شواندت المسؤول الطبي في الصحة الطبية

وصول المعلومات الدقيقة تساهم في الحد من التدخين والمساهمة في الاقلاع عنه

image

كم بيضة مسموح تناولها في اليوم؟

604777c54c59b77e305e81e3

الشاي يخفض ضغط الدم – ما حقيقة ذلك؟

2022_1_6_16_31_29_90

لماذا يسبب شرب الحلبة زيادة التعرق؟

أخبار متعلقة
image

كم بيضة مسموح تناولها في اليوم؟

626d3f294c59b709e3470bd1

التوتر أثناء الحمل يؤثر على ذكاء المواليد الذكور

صورة-بعنوان-ارتفاع-ضغط-الدم-للحامل

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل

tbl_articles_article_28044_81321826d4e-e36c-4f5e-b827-5404f3f45cfd

دراسة: نوع من الألياف الغذائية يفاقم أعراض القولون العصبي