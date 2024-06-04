ما النظام الغذائي الصحي للحامل؟

الوكيل الإخباري - لا يعني تناول الطعام بشكل جيد أثناء الحمل تناول الكثير منه، وإذا بدأتِ الحمل بوزن صحي، فلن تحتاجي إلى سعرات حرارية إضافية خلال الأشهر الـ 3 الأولى.



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ستحتاجين إلى حوالي 340 سعرة حرارية إضافية يومياً في الأشهر الـ3 الثانية، وحوالي 450 سعرة حرارية إضافية يومياً في الأشهر الـ3 الثالثة.



وبحسب "بيبي سنتر"، الوجبات الخفيفة الصحية أثناء الحمل هي الحل.

وينصحك الخبراء باختيار الوجبات الخفيفة التي تساعد في تلبية احتياجاتك الغذائية، وتقليل الأطعمة المصنعة، والأطعمة المعلبة، والحلويات السكرية.



وإذا كان الغثيان، أو النفور من الطعام، أو حرقة المعدة، أو عسر الهضم يجعل تناول وجبات كاملة الحجم أمراً غير مريح، فحاولي تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم.



ومع تقدم الحمل وضغط الجنين على المعدة وأعضاء الجهاز الهضمي الأخرى، سيكون لديك مساحة أقل للوجبات الكبيرة على أي حال.



أفضل الأطعمة

أثناء الحمل، تحتاجين إلى الكثير من البروتين والدهون الصحية، والمزيد من بعض الفيتامينات والمعادن (مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم).

ويعتبر البيض من أهم الأطعمة أثناء الحمل، يليه البقول، والأسماك الدهنية كالسلمون، والبطاطا الحلوة، والأرز البني، والمكسرات وخاصة الجوز، واللبن (الزبادي)، والخضروات الورقية كالبروكلي والسبانخ والخس والملوخية، واللحوم الخالية من الدهون، والخضروات والفواكه زاهية الألوان، والأفوكادو، والفواكه المجففة.



وتنصح الكلية الأمريكية لطب التوليد وأمراض النساء بخفض كمية الكافيين اليومية أثناء الحمل إلى 200 ملغ، وهو ما لا يزيد عن كوب واحد من القهوة في اليوم. وعليك الانتباه إلى وجود الكافيين في المشروبات الغازية.



الألياف

سيزيد احتياجك إلى الألياف أثناء الحمل إلى 28-30 غراماً في اليوم، ونظراً للشعور بالانتفاخ في أوقات كثيرة قد تجدين صعوبة في تحقيق هذا الهدف.

ويمكنك الاعتماد على الوجبات الخفيفة التالية كوسيلة لزيادة الألياف، والحصول على مغذيات أساسية أخرى.



ومن أمثلة الوجبات الخفيفة الصحية للحامل: تناول تفاحة مع مكعبات من الجبن، حيث توفر التفاحة الواحدة 4 غرامات من الألياف، وتوفر الأجبان الكالسيوم الضروري للحامل.



ومن الخيارات الأخرى: البسكويت مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، والخبز الأسمر مع الحمص والطماطم، والخبز المحمص مع الأفوكادو.



وتعتبر الحبوب الكاملة كالأرز البني والقمح الكامل والبقول من مصادر حمض الفوليك، وهو من الفيتامينات الضرورية في بداية الحمل لتجنب العيوب الخلقية للجنين، وعادة ما ينصح الأطباء بتناول مكمل هذا الفيتامين أو تتم التوصية بفيتامينات متعددة للحمل.

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