اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم

وكان رئيس الوزراء المصري قد وصل إلى الأردن مساء الاثنين على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية
-
العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة
-
حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر
-
احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية
-
الجيش ينعى عبد اللطيف عساف
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم
-
دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين