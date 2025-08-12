الثلاثاء 2025-08-12 10:17 ص
 

اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 12-08-2025 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   تعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء جعفر حسَّان ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.

اضافة اعلان

 

وتتناول الاجتماعات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتجارة، والتعاون السياسي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء المصري قد وصل إلى الأردن مساء الاثنين على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي قتيلان بانفجار في مصنع للفحم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شيكات

اقتصاد محلي 17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار

حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري ضمن اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

أخبار محلية حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة

عطلة

أخبار محلية حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر

حريق في مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

أخبار محلية احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

نفط

أسواق ومال النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم الأميركية الصينية



 
 





الأكثر مشاهدة