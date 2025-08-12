اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم

الوكيل الإخباري- تعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء جعفر حسَّان ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.

اضافة اعلان