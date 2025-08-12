85.97 مليون عملية دفع عبر (كليك) بـ 10.75 مليارات دينار منذ مطلع العام

وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.3 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%، مقارنة بـ 13.9 مليون حركة خلال شهر حزيران.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 85.97 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليارات دينار.
وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 1.92 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.2% خلال شهر تموز الماضي.
