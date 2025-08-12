الثلاثاء 2025-08-12 08:14 ص
 

هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 07:41 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية عن وقوع هزة أرضية جديدة في بلدة سينديرجي بمدينة باليكسير بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وكانت البلدة عينها قد شهدت هزة أرضية مساء يوم أمس بلغت شدتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان المدن المحيطة في كل من إزمير وإسطنبول وبورصة ومانيسا وكوجالي وبيلاجيك وكوتاهية وسقاريا وبورصة وأوشاك وأفيون قره حصار وشانق قلعة.

وتتواصل مئات الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزة الأرضية بالأمس.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة وقعت في تمام الساعة 14:15 بتوقيت تركيا، على عمق 10.54 كيلومتر.

اضافة اعلان


 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 12-8-2025

ارشيفية

عربي ودولي هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

قوات الاحتلال تعتقل شابين في سلفيت

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل شابين في سلفيت

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى عبد اللطيف عساف

تعبيرية

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء

تعبيرية

الطقس تطورات الموجة الحارة.. وموعد انحسارها عن المملكة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة