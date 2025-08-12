هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

وكانت البلدة عينها قد شهدت هزة أرضية مساء يوم أمس بلغت شدتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان المدن المحيطة في كل من إزمير وإسطنبول وبورصة ومانيسا وكوجالي وبيلاجيك وكوتاهية وسقاريا وبورصة وأوشاك وأفيون قره حصار وشانق قلعة.
وتتواصل مئات الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزة الأرضية بالأمس.
وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة وقعت في تمام الساعة 14:15 بتوقيت تركيا، على عمق 10.54 كيلومتر.
