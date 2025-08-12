الثلاثاء 2025-08-12 08:14 ص
 

الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة

الثلاثاء، 12-08-2025 07:55 ص

الوكيل الإخباري-   دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عام 2023.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الشهداء بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تخجل العالم وتستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره".

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث سكان غزة أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية. وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.

 
 
