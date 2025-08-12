الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة

الوكيل الإخباري- دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عام 2023.

