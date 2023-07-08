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السبت، 08-07-2023 08:12 ص

ما تأثير ارتفاع الكوليسترول على الأعصاب؟

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الوكيل الاخباري - يعتبر ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الخطيرة التي تصيب بعض الأشخاص، نتيجة الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، واللحوم المصنعة، وتتسبب في الإصابة بأمراض القلب.


فالقلب ليس العضو الوحيد الذي يتضرر من ارتفاع الكوليسترول بالدم.


تأثير الكوليسترول على الأعصاب
الكوليسترول الضار الزائد عن حده في الجسم، يؤثر سلبًا على الأعصاب، فيؤدي إلى حدوث السكتات الدماغية، وتلف أجزاء من الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الحركة، والذاكرة، وصعوبة البلع، وكذلك الكلام، وقد يصل الأمر في نهاية المطاف إلى الإصابة بألزهايمر.

كما أنه في حالة انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم، نتيجة ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، يخلق إحساسا بالوخز في اليدين والساقين، ويؤثر على تدفق الدم الطبيعي إلى الأعصاب فيسبب الشعور بالوخز والتنميل.


الكوليسترول يسبب التنميل والشعور بالوخز
فالشعور بآلام في أصابع اليدين والقدمين قد تكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، الذي يمكن أن يسد بدوره الأوعية الدموية في الساقين واليدين ما يترتب عليه هذا الألم.


وأشار الخبراء، إلى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، يمكن أن يؤدي إلى نمو الدهون تحت الجلد، والتى يشار إليها طبيًا باسم الورم الأصفر، ويمكن أن تظهر هذه النتوءات المتكتلة على القدمين واليدين بما في ذلك الأصابع، وقد يختلف حجمها من صغيرة مثل رأس الدبوس أو كبيرة مثل حبات العنب، وغالبًا ما تبدو مثل نتوء مسطح تحت الجلد وتظهر أحيانًا صفراء أو برتقالية.

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