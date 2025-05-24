كيف نتخلص من حساسية حبوب اللقاح؟

الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة ناديجدا لوغينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن علاج حساسية موسم الإزهار بات ممكنًا خلال شهر فقط، بفضل طريقتين فعّالتين أثبتتا نجاحهما.

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الطريقة الأولى تعتمد على العلاج المناعي باستخدام لقاحات مخصصة لمسببات الحساسية، في حين أن الطريقة الثانية - والتي ابتكرتها أكاديمية موسكو الطبية في عام 1992 - تقوم على استخدام الخلايا الليمفاوية الذاتية للمريض المستخلصة من دمه، ما يجعلها أكثر أمانًا وفعالية.



يتم حقن هذه الخلايا تحت الجلد على مدار 6 إلى 8 جلسات، وفقًا لعمر المريض، وتُستخدم هذه الطريقة خارج موسم الإزهار لعلاج أنواع متعددة من الحساسية مثل حساسية الغبار، العفن، البرد، بل وحتى التهاب الجلد الضوئي.



وتؤكد لوغينا أن هذه الطرق لا تشمل علاج حساسية الأدوية، لكنها تفتح آفاقًا واسعة لعلاج أغلب أنواع الحساسية بشكل جذري.

روسيا اليوم