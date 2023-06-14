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الأربعاء، 14-06-2023 12:02 م

طريقة سريعة لخفض الكوليسترول خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- يحتاج ضبط مستويات الكوليسترول في الدم إلى اتباع نمط حياة صحي ومتوازن للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك طريقة سريعة قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار خلال 24 ساعة، وذلك حسبما نشر الموقع الرسمي لمؤسسة القلب البريطانيةBritish" heart foundation".

الحركة والمشي يخفض الكوليسترول سريعا
يؤدي ضخ الدم بالجسم عن طريق ممارسة الرياضة والمشي والحركة إلى تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وأكد الخبراء أن الحركة والنشاط يساعد الجسم على نقل الكوليسترول السيئ إلى الكبد، وهناك يمكن التخلص منه.

ثبت علميًا أن المشي أو أي نشاط بدني ثابت له آثار إيجابية على الكوليسترول والصحة العامة، لأنه يحفز بعض الإنزيمات في الجسم الضرورية لنقل الكوليسترول الضار (LDL) من الدم، والذي يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الأوعية ويؤدي إلى انسداد أو تضييق جدران الأوعية.

عند المشي والحركة، يتم تحويل الكولسترول إلى الصفراء للمساعدة في هضم الدهون أو يتم إخراجه من الجسم.

ويجب العلم بأن، الشخص الذي يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ليس مضطرًا للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو الذهاب في جولات طويلة ومرهقة، لكن فقط يمكنه البحث عن فرص للتحرك أكثر كل يوم.

يجد الكثير من الناس أن النشاط يحسن مزاجهم لذلك يتخذون خيارات غذائية صحية، ومن ثم يمكن القيام بما يلي:

- صعود الدرج بدلاً من الوقوف داخل المصعد.

-المشي السريع بدلا من المشي البطيء.

- القفز لمدة دقيقتين، وذلك لعدة مرات في اليوم.

- اليوجا، والتي يمكن القيام بها في المنزل أيضًا حال عدم القدرة على الخروج.

وأكد الخبراء أن المواظبة على المشي ساعة أو نصف ساعة يوميًا لمدة 12 أسبوعًا سيحدث فارقًا حقيقيًا وملموسًا.

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الكونسلتو الطبي 

 

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