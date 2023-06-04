طبيب : النوم بهذه الطريقة يحمي من الجلطة القلبية !

الوكيل الإخباري- ينصح دائمًا بعض الأطباء بضرورة اتباع عادات نوم مناسبة حسب كل حالة بهدف الحصول على وزن مناسب دون التعرض لأي مخاطر، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

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في السياق التالي، نوضح فوائد النوم الصحي للقلب، وذلك حسبما ذكره الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب في مصر .



فوائد النوم الصحي للقلب

أوضح شعبان، أن النوم الصحي لا يكون أكثر من 8 ساعات، ولا يقل عن 5 ساعات، متابعًا: أن القيلولة قد تكون ذات قيمة مضافة خاصًة في الحفاظ على صحة القلب والمخ والأوعية الدموية.



وأكد العميد السابق للمعهد القومي للقلب في مصر ، أنه حسب دراسة أوروبية حديثة تابعت أكثر من 340 ألف شخص، أظهرت أن نوعية النوم مهمة جدًا لصحة القلب والمخ والأوعية الدموية، موضحًا، أن النوم الجيد يجب أن يكون بدون قلق، أو بدون تقلب متكرر.



ووفقًا لموقع Medical Daily، فإن عدم انتظام النوم وعدم أخذ الكمية الكافية منه يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والسمنة، والسرطان على المدى البعيد.



ويعتبر النوم أحد وسائل التغذية لصحة المخ، وبالتالي النوم أقل من 7 ساعات يوميًا يتسبب في تفاعل الجسم بطرق مختلفة تسبب الضعف العام وفتح الشهية بشكل كبير نتيجة ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، مما يتطلب الحصول على قسط كافي من النوم كل ليلة لجميع الفئات العمرية.



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