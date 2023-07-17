الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 10:51 ص

ما درجة الحرارة المثلى لضبط مكيف الهواء في منزلك ؟

2021_4_18_20_22_31_785


الوكيل الإخباري- أفاد كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية في إدارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو أندريه تياجيلنيكوف بأنه يجب تشغيل مكيف الهواء في الحرارة لتبريد الغرفة إلى درجة حرارة على مستوى ما بين 20 و22 درجة، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

اضافة اعلان

 


وحسب الأخصائي «لا يتكيف جسم الإنسان لتحمل درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة؛ فإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم حتى 40 درجة فإن خطر الإصابة بضربة الشمس يتبعها. لذلك تعتبر مكيفات الهواء اختراعا فعالا للحفاظ على أفضل الظروف المناخية. وعليه يجب تشغيل مكيف الهواء عند درجة حرارة تتراوح بين 20 و22 درجة. لا أقل من ذلك».

 


ويبين الخبير الروسي «كقاعدة عامة؛ تم تصميم هذه الأجهزة للحفاظ على درجة حرارة معينة في غرفة بحجم معين. لذلك من الأفضل عدم ترك التكييف يعمل ليلا». موضحا «عندما تكون هناك حرارة في الخارج، يسعى معظمنا للتبريد بسرعة، ويقوم الناس بتشغيل مكيف الهواء على درجة شديدة البرودة، ما يؤدي لظهور خطر حدوث انخفاض لحرارة الجسم. ومن أجل تجنب خطر الإصابة بالمرض، يجب تبريد الغرفة بشكل تدريجي وتجنب درجات الحرارة المنخفضة جدا. كما أن من المهم دخول الغرفة المزودة بمكيف هواء يعمل بعناية. ومن الأفضل أن نرتدي ملابس».

 


ويحذر تياجيلنيكوف إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا في الخارج وما زالت درجة الحرارة في الغرفة أقل من 20 درجة يتعرض الجسم للإجهاد بسبب اختلاف درجات الحرارة والتبريد السريع، لأنه لا يمكنه أن يتكيف مع التغيرات في درجات الحرارة بمثل هذه السرعة. لذا يقلل ذلك الدفاع المناعي ما يجعلنا عرضة للفيروسات والبكتيريا وتفاقم الأمراض المزمنة، وفق قوله.

 

الشرق الاوسط


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_3_21_19_39_26_15

5 طرق للوقاية من سرطان الأمعاء

2022_5_17_11_18_55_509

90دقيقة لإنقاذ حياة المصاب.. علامات تنذر بالنوبة القلبية

222

لماذا يمرض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

151172023_pork-steak-thumb_0

حمية اللحوم.. ماذا تعني وكيف تفيد الجسم؟

2023716193131468OU

احذر.. التورم في هذا الجزء من الجسم علامة على مرحلة متطورة من مرض في الكبد

0

هذه العلامات .. مرض ألزهايمر قد يصيبك في سن الثلاثين

أخبار متعلقة
2023713215320626M8

دراسة : مراقبة ضغط الدم في المنزل تقلل حالات القلب

تك

5 مخاطر صحية عند الجلوس تحت "المكيف"