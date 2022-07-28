ما علاقة الجرجير بصحة القلب

الوكيل الإخباري - لطالما ارتبط الجرجير بعدد من الفوائد المهمة للجسم، وكثير من الدراسات الطبية أكدت فوائده الصحية، وركز الأطباء والمختصون على ضرورة تناوله وإدخاله ضمن النظام الغذائي المتبع دون إفراط.





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وفي نفس السياق صدرت نتائج دراسة جديدة تضيف فائدة مهمة لفوائد الجرجير تتعلق بصحة القلب، نعرض لكم تفاصيلها في التالي.





أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول الجرجير يمكن أن يفعل المعجزات لصحة القلب، ويحميه من الأمراض والاضطرابات من خلال الآتي:





- يمنع الجرجير تراكم الترسبات في الشرايين بفضل المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجياً.

- الجرجير غني بمضادات الأكسدة البيتا كاروتين والزياكسانثين واللوتين، وهي مضادات تحسن صحة القلب، كما أن المستويات العالية من الكاروتينات تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- يحتوي الجرجير على النترات الغذائية التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل صلابة وسمك الأوعية الدموية، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة القلب.

- الجرجير يقلل من العوامل المسببة لأمراض القلب مثل ضغط الدم والكوليسترول.

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