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الأحد، 03-07-2022 10:26 ص

عامل يومي أساسي لصحة القلب المثالية

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الوكيل الإخباري - نظرا لأن مرض القلب يعد أحد أكبر الأمراض الفتاكة على مستوى العالم، فمن الضروري اتباع إجراءات تضمن صحة مثلى للقلب.

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ووضعت جمعية القلب الأمريكية قائمة مرجعية بالعوامل الخاصة بصحة القلب المثلى، والتي كانت تُسمى Life’s Simple 7، وأطلق عليها الآن اسم Life’s Essential 8.

 

في السابق، تضمنت القائمة سبعة عناصر أساسية، بما في ذلك النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والمزيد.

وأضافت جمعية القلب الأمريكية إلى القائمة نشاطا جديدا "يُعتقد أنه ضروري لصحة القلب"، وهو النوم، حيث يشير مقياس النوم الجديد الآن إلى أن النوم الصحي مهم أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وأوضح بحث نُشر في مجلة Circulation: "تعد مدة النوم الآن مكونا أساسيا لصحة القلب والدماغ المثالية"،

روسيا اليوم 

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