ما مقدار الوقت لمشاهدة التلفزيون دون المخاطرة بصحة القلب؟

الوكيل الإخباري - تشير دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة كامبريدج إلى أنه من الممكن تجنب حدوث أكثر من حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بأمراض القلب، إذا قلل الأشخاص من الفترات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون.



وأشارت الجامعة إلى إن جلوس المرء أمام التلفزيون بعد تناول وجبة كبيرة في المساء، وتناوله مأكولات ومشروبات أخرى خفيفة أثناء المشاهدة، كلها أمور تزيد من خطر تدهور الصحة.



ويرى الخبراء أنه من الممكن تجنب حدوث أكثر من حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بأمراض القلب التاجية، إذا شاهد المرء التلفزيون لفترة تقل عن ساعة في اليوم الواحد.



ولكن، إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنهم يقترحون أن ينهض المرء ويتحرك ليأخذ فواصل زمنية أثناء مشاهدته للتلفزيون، كما يقترحون أن يبتعد المرء عن تناول المقرمشات والشكولاتة.



ويعتبر الشعور بألم في الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق في التنفس، أكثر أعراض أمراض القلب التاجية شيوعا. حيث أنها تزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



واستخدم الباحثون بيانات من دراسة خاصة بـ "البنك الحيوي في المملكة المتحدة"، شملت 373 ألفاً و26 شخصا، كما بحثوا القابلية الوراثية للإصابة بأمراض القلب.



وقام فريق الباحثين بفحص الاختلافات بين الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون وهؤلاء الذين يستخدمون الكمبيوتر بغرض التسلية في أوقات الفراغ، من خلال تقييم إجاباتهم على الاستبيانات.



وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها على مدار 13 عاماً من المتابعة، أنه بالمقارنة مع مشاهدة التلفزيون لمدة تزيد على أربع ساعات يوميا، كانت هناك فرصة أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب التاجية في حال شاهد المرء التلفزيون لمدة تقل عن ساعة واحدة في اليوم، بغض النظر عن وجود مخاطر وراثية لديه.



أما بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً، فقد كانت نسبة الخطورة أقل بواقع 6% للإصابة بهذه الحالة بالمقارنة مع المشاهدة لمدة تزيد على أربع ساعات يومياً.



ووجدت الدراسة أن قضاء وقت الفراغ أمام جهاز الكمبيوتر، لا يبدو أنه يؤثر على خطر الإصابة بالأمراض.



ورأى الفريق أسباباً محتملة لحدوث ذلك، بما في ذلك أن مشاهدة التلفزيون تميل إلى أن تحدث في المساء بعد تناول وجبة العشاء التي غالبا ما تكون ذات سعرات حرارية عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول في الدم.



كما أنه من المحتمل أن يتناول الأشخاص الوجبات الخفيفة أثناء جلوسهم أمام التلفزيون، أكثر من قيامهم بذلك أثناء استخدامهم للكمبيوتر. وقال الباحثون إن هناك احتمال أكثربأن يأخذ الأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر قدرا من الراحة أثناء ممارسة نشاطهم على الجهاز.



وبحسب "مؤسسة أمراض القلب البريطانية"، يعد مرض شريان القلب التاجي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في بريطانيا، كما أنه مسؤول عن حدوث نحو 64 ألف حالة وفاة في كل عام.

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