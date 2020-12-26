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السبت، 26-12-2020 02:15 م

ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بالزهايمر؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة عن وجود رابط قوي بين انقطاع التنفس أثناء النوم وظهور مرض الزهايمر، وذلك بعد الكشف عن وجود علامات متطابقة لتلف الدماغ في كلا الحالتين.

ونُشرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون أستراليون وأيسلنديون بقيادة جامعة "أر إم آي تي" في مجلة "سليب"، وكشفت عن انعكاسات واسعة النطاق على واحد من كل أربعة رجال في أستراليا فوق سن الـ 30 عاما يعانون بدرجة ما من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة تحدث عندما ينقطع تنفس الشخص بشكل متكرر أثناء النوم.

ولا يزال سبب الإصابة بمرض الزهايمر غير معروف حتى الآن. إلا أن الباحث الرئيسي بالدراسة، ستيفن روبنسون، قال إن العلماء يعلمون بالفعل أن ثمة ارتباط إلى حد ما بين انقطاع التنفس أثناء النوم وألزهايمر.

وأضاف: "نحن نعلم أنه إذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في منتصف العمر، فمن المرجح أن تصاب بمرض ألزهايمر عندما تكبر، وإذا كنت مصابا بمرض ألزهايمر ، فمن المرجح أن تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر من غيرك من الأشخاص في نفس عمرك".

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المصدر: لها


 




 

 


 

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