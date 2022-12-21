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الأربعاء، 21-12-2022 04:22 م

ما فائدة البصل على صحة العظام ؟

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسات علمية، أن البصل يقوم بدور حيوي ومهم في بناء وتقوية العظام، ويقلل كذلك من خطر الكسور.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يمتلك البصل فوائد مذهلة في هذا الصدد، حيث يحتوي على بكتيريا «البروبيوتيك» التي تُغذي بكتيريا الأمعاء وتجعلها أكثر حامضية، وهي بيئة تجعل الكالسيوم أكثر قابلية للامتصاص.


وتساعد «البروبيوتيك» أيضاً في صحة العظام، حيث تقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيكها لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

وأثبتت الدراسات، التي أجريت على الحيوانات، أنها تساعد في تنظيم الخلايا الناقضة للعظام، وهي إحدى الخلايا الموجودة في العظام التي تعمل على هضم العظام الزائدة وغير المفيدة، كما أنها تقوم بحماية وإصلاح وتجديد عظام الهيكل العظمي.
 
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عكاظ

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