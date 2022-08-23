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الثلاثاء، 23-08-2022 03:44 م

ما فوائد التنفس العميق؟

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الوكيل الإخباري - يمكن لتمارين التنفس أن تساعد على تخفيف أعراض التوتر والقلق، بل والتمتع بنوعية حياة أفضل، خاصةً إذا كنت تعانين من مرض ما.

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في السطور التالية نعرفك بفوائد التنفس العميق للجسم:

 

مسكن طبيعي للألم:

عندما تتنفسين بعمق، يفرز الجسم الإندورفين، وهي هرمونات الإحساس الجيد ومسكن طبيعي للألم يصنعه الجسم نفسه. ت

 

دعيم التركيز والقدرة على الانتباه:

تزيد تمارين التنفس من القدرة على الانتباه وتدفق الأكسجين في الجسم، وتسمح لجسمك بتحرير السموم بشكل أكثر سهولة.

 

يحسن تدفق الدم: عندما نأخذ أنفاسًا عميقة، تساعد حركة الحجاب الحاجز لأعلى ولأسفل على إزالة السموم من الجسم، مما يعزز تدفق الدم بشكل أفضل.

 

يحسن المناعة:

التنفس العميق يجلب الأكسجين النقي ويخرج السموم وثاني أكسيد الكربون، وهو ما يضمن أداءً أكثر سلاسة لأعضائك الحيوية، بما في ذلك جهاز المناعة.

 

يحسن من امتصاص العناصر الغذائية:

يفيد التنفس العميق من عملية امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية في الجسم، مما يضمن لك التمتع بصحة جيدة والتعافي من المشكلات الصحية بشكل أسرع أيضًا.

سوبر ماما

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