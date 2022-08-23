ما فوائد التنفس العميق؟

الوكيل الإخباري - يمكن لتمارين التنفس أن تساعد على تخفيف أعراض التوتر والقلق، بل والتمتع بنوعية حياة أفضل، خاصةً إذا كنت تعانين من مرض ما.

اضافة اعلان

في السطور التالية نعرفك بفوائد التنفس العميق للجسم:

مسكن طبيعي للألم:

عندما تتنفسين بعمق، يفرز الجسم الإندورفين، وهي هرمونات الإحساس الجيد ومسكن طبيعي للألم يصنعه الجسم نفسه. ت

دعيم التركيز والقدرة على الانتباه:

تزيد تمارين التنفس من القدرة على الانتباه وتدفق الأكسجين في الجسم، وتسمح لجسمك بتحرير السموم بشكل أكثر سهولة.

يحسن تدفق الدم: عندما نأخذ أنفاسًا عميقة، تساعد حركة الحجاب الحاجز لأعلى ولأسفل على إزالة السموم من الجسم، مما يعزز تدفق الدم بشكل أفضل.

يحسن المناعة:

التنفس العميق يجلب الأكسجين النقي ويخرج السموم وثاني أكسيد الكربون، وهو ما يضمن أداءً أكثر سلاسة لأعضائك الحيوية، بما في ذلك جهاز المناعة.

يحسن من امتصاص العناصر الغذائية:

يفيد التنفس العميق من عملية امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية في الجسم، مما يضمن لك التمتع بصحة جيدة والتعافي من المشكلات الصحية بشكل أسرع أيضًا.





سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة

