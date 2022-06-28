الوكيل الإخباري - نوبات الصداع النصفي هي أكثر الأعراض إزعاجاً لأصحابها، فهي أكثر من مجرد صداع، حيث يشعر المصاب بألم نابض مستمر في جانب واحد من رأسه، وأحياناً تصاحبها أعراض منهكة، مثل: الحساسية للصوت والضوء والغثيان وعدم الشعور بالراحة.

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5 تأثيرات شائعة للصداع النصفي:

1 . يؤثر على حضور الفرد وإنتاجيته

عادة يكون الأشخاص الذين يعانون الصداع النصفي غير قادرين على العمل بشكل صحيح أثناء النوبة، وقد يكون الأشخاص غير منتجين على الإطلاق.

وفي بعض الصناعات، يمكن أن تعني نوبة الصداع النصفي فقدان الدخل، حيث يضطر الأشخاص الذين يعانون الهجمات إلى تخطي العمل بشكل متكرر.



2 . تأثير سلبي على الصحة العقلية

يرتبط الصداع النصفي بالاكتئاب والقلق، والأشخاص المصابون بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بـ5 مرات من الأشخاص الذين لا يعانون منه، ويمكن لأعراض مثل: القلق والتوتر والخوف، أن تتخلص من أعراض الصداع النصفي.

وعندما يفكر المرضى في الهجوم التالي، فإنه يؤدي إلى العجز، وعدم القدرة على التنبؤ بأعراضها يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإحباط، كل هذه القضايا تؤثر بشكل عام على نوعية الحياة.



3 . فقدان البصر المؤقت

يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي أيضاً العمى في عين واحدة لفترة قصيرة، ويسمى هذا النوع "الصداع النصفي العيني"، ويحدث بسبب انخفاض تدفق الدم، أو تقلصات الأوعية الدموية في الشبكية أو خلف العين.

وعلى الرغم من أنه نادر الحدوث، فإن الأشخاص الذين يعانون "الصداع النصفي العيني" قد يكونون أكثر عرضة لخطر فقدان البصر الدائم في عين واحدة.



4 . يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأميركية، يؤثر الصداع النصفي على صحة القلب، ويزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب، ويمكن أن يزيد أيضاً خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأحداث الشريان التاجي والوفيات الأخرى ذات الصلة بحوالي 50%.



5 . يؤثر على الحياة الأسرية والاجتماعية والشخصية

يمكن أن يتسبب سوء الفهم والخطط الملغاة وطلبات تقديم الرعاية من الشركاء في توتر العلاقة، ومن الصعب أن تكون موثوقاً عندما يمكن أن تدمر نوبة الصداع النصفي الخطط في أي لحظة، وهذا بدوره يؤثر سلباً على العلاقات.

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