ما هي أسباب التهاب الزائدة الدودية

الوكيل الإخباري - قد تتسبب بعض الأمراض بأعراض متشابهة بحيث يصعب على الإنسان تحديد أي منها، خصوصاً ألم البطن والغثيان اللذين يميزان معظم الأمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز الداخلي والجهاز الهضمي.





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من هذه الأمراض، التهاب الزائدة الدودية وتأتي على شكل أنبوب صغير يشبه الأصبع، يقع عن نقطة التقاء الأمعاء الغليظة بالأمعاء الدقيقة. وعلى الرغم من عدم وجود أية وظيفة محددة للزائدة الدودية، إلا أن التهابها قد يكون شديداً ويتطلب التدخل الجراحي الفوري منعاً لمضاعفات صحية خطيرة.



التهاب الزائدة الدودية مشكلة صحية شائعة عند الكثيرين، خاصة عند الأطفال جون سن 14 وعند الرجال، وتستدعي العناية الطبية الفورية كون "انفجار" الزائدة في الجسم كما يُطلق عليه الأطباء، يمكن أن يُشكل خطورة على صحة المصاب.



وبالرغم من عدم وجود سبب محدد لالتهاب الزائدة الدودية حتى الآن، إلا أنه يرجح أن يكون سبب التهاب الزائدة الدودية هو حدوث انسداد في بطانة الزائدة الدودية يؤدي إلى العدوى. وعليه تتكاثر البكتيريا بسرعة، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالصديد. وفي حال لم تتم معالجة الإلتهاب على الفور، فإنه يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية.



لذا نجد أن الأطباء يشددون على ضرورة عدم إهمال أية أعراض مرتبطة بها وتنبأ بالإصابة بالإلتهاب، وأعراض التهاب الزائدة الدودية هي التالية كما وردت على الموقع الطبي المختص:



1- الغثيان والتقيؤ.

2- الام البطن التي عادة ما تكون في منتصف البطن فوق السرة، ثم ينتشر الألم لأسفل الجهة اليمنى من البطن ويزيد عند السعال أو العطس أو التنفس بعمق.

3- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف.

4- احتباس الغازات في الجسم.

5- الإسهال والإمساك بصورة متزامنة.

6- انتفاخ البطن وفقدان الشهية.

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