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الثلاثاء، 27-09-2022 09:53 ص

ما هي عواقب الامتناع التام عن تناول السكر؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، أخصائية التغذية الروسية، أن على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن استهلاك السكر تماما.

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وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن التخلي المفاجئ والتام عن السكر لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة، مقارنة بالتخلي التام عن تناول المخدرات.

 

وتقول، "إذا تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق. لأن التخلي عن السكر ليس سيئا مثل التخلي التام عن المخدرات. لأن الشخص عندما يتخلى عن المؤثرات العقلية المسببة للإدمان، فإنه يعاني من أزمة الامتناع عن هذه المواد. ولكن إذا توقف الشخص فجأة عن تناول الحلويات، فلن يعاني من هذه الأزمة ولن تكون هناك عواقب صحية خطيرة".

 

وتضيف، إذا رغب الشخص بتخفيض وزنه، فليس من الضروري التخلي تماما عن الحلويات. لأنه حاليا تباع في المتاجر "حلويات بديلة" مصنوعة من (كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي تحتوي على بدائل السكر).

 

روسيا اليوم 

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