ما هي فوائد البروبيوتيك على الصحة وما هي مصادره

الوكيل الإخباري - كثيراً ما نسمع الناس وأصحاب الإختصاص، يتحدثون وبإسهاب وحماس عن البروبيوتيك وأهميتها للصحة خاصة صحة الجهاز الهضمي.





اضافة اعلان

والبروبيوتيك غني بالبكتيريا النافعة التي يحتاجها الجسم للقضاء على البكتيريا الضار بشكل خاص، وعلى مكان وجودها بشكل طبيعي في الجسم فهي تختلف من شخص لآخر. وأكثر الأطعمة غنى بالبروبيوتيك هو الزبادي، إلى جانب مصادر طعام أخرى سوف نذكرها في موضوعنا اليوم مع تعداد فوائد تناول البروبيوتيك.

ويشير موقع "ويب طب" إلى فوائد البروبيوتيك على الصحة على الشكل الآتي:





1 - المساهمة في العلاج والتخفيف من حدة بعض أنواع الحساسية والأكزيما.

2 - تعزيز صحة الجهاز المناعي.

3 - المساعدة في إنقاص الوزن والتخفيف من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن.

4 - خفض أعراض الإصابة بالإلتهابات.

5 - الحماية من الإصابة بالاكتئاب والقلق.

6 - تحسين صحة الجلد وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

يتواجد البروبيوتيك بشكل طبيعي في العديد من المصادر الغذائية، إضافة إلى وجوده على شكل مكملات غذائية تُباع في الصيدليات:

1 - الزبادي واللبن المخيض.

2 - الملفوف المخمر.

3 - المخللات.

4 - بعض أنواع الأجبان مثل جبنة الحلوم.

5 - الخبز المصنوع من العجين المخمر.

6 - بعض أنواع الطعام الأسيوي، مثل الكيمتشي، وحساء الميزو.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

