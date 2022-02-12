الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 03:54 م

ما هي فوائد البروبيوتيك على الصحة وما هي مصادره

120_prebiotic-foods-550x440


الوكيل الإخباري - كثيراً ما نسمع الناس وأصحاب الإختصاص، يتحدثون وبإسهاب وحماس عن البروبيوتيك وأهميتها للصحة خاصة صحة الجهاز الهضمي.

اضافة اعلان

والبروبيوتيك غني بالبكتيريا النافعة التي يحتاجها الجسم للقضاء على البكتيريا الضار بشكل خاص، وعلى مكان وجودها بشكل طبيعي في الجسم فهي تختلف من شخص لآخر. وأكثر الأطعمة غنى بالبروبيوتيك هو الزبادي، إلى جانب مصادر طعام أخرى سوف نذكرها في موضوعنا اليوم مع تعداد فوائد تناول البروبيوتيك.

 

ويشير موقع "ويب طب" إلى فوائد البروبيوتيك على الصحة على الشكل الآتي:
 

1 - المساهمة في العلاج والتخفيف من حدة بعض أنواع الحساسية والأكزيما.
2 - تعزيز صحة الجهاز المناعي.
3 - المساعدة في إنقاص الوزن والتخفيف من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن.
4 - خفض أعراض الإصابة بالإلتهابات.
5 - الحماية من الإصابة بالاكتئاب والقلق.
6 - تحسين صحة الجلد وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

 

يتواجد البروبيوتيك بشكل طبيعي في العديد من المصادر الغذائية، إضافة إلى وجوده على شكل مكملات غذائية تُباع في الصيدليات:

 

1 - الزبادي واللبن المخيض.
2 - الملفوف المخمر.
3 - المخللات.
4 - بعض أنواع الأجبان مثل جبنة الحلوم.
5 - الخبز المصنوع من العجين المخمر.
6 - بعض أنواع الطعام الأسيوي، مثل الكيمتشي، وحساء الميزو.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تجنب هذه الأفعال عند الغضب

2af9773c-e59f-46b6-bcef-fa7294a6f8eb

لا تحب ممارسة الرياضة؟ الحل في 3 ثوان يومياً

varieties-08-01-2015-003

علامات قد تدل على إصابتك بسرطان الرئة

الاستحمام-اليومي-1170x780

دراسة..الاستحمام اليومي يحمي من السكتات القلبية والدماغية

8-jpg-60651675442164728

الضوضاء تؤخر تعلم الأطفال الكلام

تحذير..-مخاطر-صحية-خطيرة-للاستخدام-المفرط-لسماعات-الهاتف

مخاطر صحيّة للاستخدام المفرط لسماعات الهاتف

أخبار متعلقة
3115411-1895713393

هكذا نخفّف من انتفاخ البطن

الموز الاخضر يقي من الاصابة بالامراض السرطانية

فوائد الموز الأخضر للجهاز الهضمي

190201080340754_شرب-الماء

فوائد سحرية لشرب الماء على الريق بشرط واحد