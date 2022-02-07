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الإثنين، 07-02-2022 03:02 م

فوائد الموز الأخضر للجهاز الهضمي

الموز الاخضر يقي من الاصابة بالامراض السرطانية


الوكيل الإخباري - الموز من أنواع الفواكه التي تختلف في عناصرها الغذائية حسب مراحل نضجها، لذلك فإن الموز الأخضر يختلف عن الموز الأصفر المكتمل النضوج، وتحدثت عدد من الدراسات الطبية والمواقع المختصة عن فوائد الموز الأخضر العامة، وخاصة فوائده للجهاز الهضمي، وهو ما سنتعرف عليه في التالي.

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ذكر موقع "ويب طب" أن الموز الأخضر يحوي مادة النشا التي تتحول مع النضج إلى السكر ويصبح حلو المذاق، إلا أن فوائده مهمة على الجهاز الهضمي، وهي:

1- يحتوي الموز الأخضر عدة مكونات غذائية مفيدة للجهاز الهضمي ومنها النشا وهو بمثابة ألياف حيوية، كما يحوي عنصر البريبيوتيك وهو نوع من أنواع البكتيريا الصحية، كما يحتوي على عدد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي يحقق مجموعة من الفوائد الصحية للجهاز الهضمي، ومنها:

 

- تحسين صحة القولون والتقليل من شدة أعراض الإصابة باضطراباته.
- يساعد الموز على تحسين صحة الأمعاء.
- الموز يقلل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية وخاصة في الجهاز الهضمي.
- تناول الموز يقلل من الإصابة بالإسهال والإمساك، ويساعد في العلاج في حال الإصابة بهما.
- الموز يحمي أعضاء الجهاز الهضمي مثل المعدة والأمعاء والفم والمريء من الإصابة بالأمراض السرطانية.
- يساعد تناول الموز على علاج الارتجاع المريئي.
- يساهم يساهم في تنظيف الفم واللسان واللثة.
- من أهم فوائد الموز للجهاز الهضمي الحماية من تأثير السموم في الجسم عليه، وبالتالي يحسن من صحته ويقي من اضطراباته.
- الموز يمنع تلبك المعدة ويحسن من أدائها ويقي من الإصابة بقرحة المعدة.

 

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