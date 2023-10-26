السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الخميس، 26-10-2023 02:08 م

ما هي فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق؟

2023102520217684CT


الوكيل الإخباري - في عالم اليوم، حيث تهيمن الشاشات والأجهزة الرقمية على حياة أطفالنا، فإن السماح لهم باللعب في الهواء الطلق، لا يقدر بثمن، لأنه لا يعزز الصحة البدنية فحسب، بل يعزز أيضاً التنمية المعرفية والعاطفية والاجتماعية.

فيما يلي أهم فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق :

الصحة البدنية واللياقة
إحدى الفوائد الأكثر وضوحاً للعب في الهواء الطلق هي تعزيز الصحة البدنية واللياقة البدنية.  

اضافة اعلان


التطور المعرفي
يحفز اللعب في الهواء الطلق النمو المعرفي للطفل بطرق مختلفة. تقدم الطبيعة مناظر طبيعية دائمة التغير ومليئة بفرص التعلم. وتساعد عملية استكشاف العالم الطبيعي، الأطفال على تطوير مهارات الملاحظة وحل المشكلات لديهم.


الصحة العاطفية
يحفز اللعب في الهواء الطلق دوراً محورياً في رعاية الصحة العاطفية للطفل. يمكن لجمال العالم الطبيعي وهدوءه أن يساعدا الأطفال على تطوير شعور عميق بالتقدير والارتباط بمحيطهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز اللعب في الهواء الطلق المرونة العاطفية، إذ يتعلم الأطفال تحمل المخاطر والتغلب على التحديات، وتنمية الشعور بالثقة بالنفس. 


التنمية الاجتماعية
توفر الأماكن الخارجية الرائعة، بيئة مثالية للتفاعلات الاجتماعية وتنمية المهارات الاجتماعية الأساسية. عندما يلعب الأطفال في الخارج، فإنهم غالباً ما ينخرطون في أنشطة جماعية، مما يعزز التعاون والعمل الجماعي وحل الخلافات.


تشجيع الإدارة البيئية
عزز تعريض الأطفال للهواء الطلق في سن مبكرة الشعور بالمسؤولية لديهم والإشراف على البيئة، عندما يقضي الأطفال وقتاً في الطبيعة، يكتسبون تقديراً للعالم الطبيعي ورغبة في حمايته، ويتعلمون عن أهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة والحاجة إلى رعاية الكوكب.


الانفصال عن التكنولوجيا
في العصر الرقمي الحالي، يقضي الأطفال وقتاً متزايداً أمام الشاشات. يوفر وقت اللعب في الهواء الطلق استراحة تشتد الحاجة إليها بعيداً عن التكنولوجيا، مما يقلل من الآثار السلبية لوقت الشاشة المفرط على الصحة الجسدية والعقلية للطفل.

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20231023192858341BI

5 أنواع من التوابل لإنقاص الوزن

tbl_articles_article_21744_11e31dc486-399e-454b-ba14-974846a1d84c

أسباب انجذاب البشر للأغذية الدهنية

20231026103239595RV

المخاطر الصحية لقلة النوم

shutterstock_1962028519-1000x600

أعراض مزعجة لمتلازمة الأكل الليلي

tbl_articles_article_35548_263a22175d1-0325-4386-a38f-03314c611354

مشاكل الدورة الدموية قد ترجع إلى التوتر النفسي

Aerzte-medizinische-Zentren-Skoliose.jpg.730x0_q85_crop_upscale

انحناء العمود الفقري.. أسباب وحلول

أخبار متعلقة
2023101222383124M0

ركوب الدراجة في المدرسة يحسّن الصحة النفسية للمراهقين

istock-602292054

بدانة الطفل تتأثر بالرضاعة الاصطناعية