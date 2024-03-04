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الإثنين، 04-03-2024 02:12 م

ما هي متلازمة الألم الناحي المركب؟

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن متلازمة الألم الناحي المركب "Complex regional pain syndrome" هي اضطراب ألم مزمن يمكن أن يحدث بعد التعرض لإصابة في الأطراف، على الرغم من أن الإصابة ذاتها بدأت في التماثل للشفاء.

وأضافت الجمعية أن سبب هذه المتلازمة غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الخبراء أن بعض عوامل الخطورة تحفز حدوثه مثل أمراض الروماتيزم وكسور العظام بالقرب من المفصل وأمراض الألم المزمن.

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آلام شديدة بالأطراف
وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة الألم الناحي المركب تتمثل في آلام شديدة، غالباً ما تبدأ في الذراعين واليدين والقدمين، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتفاقم الحالة مع مرور الوقت، فينتشر الألم إلى باقي أنحاء الجسم مثل الأعصاب والعظام والعضلات.


وتشمل الأعراض أيضاً احمرار وتورم وسخونة الطرف المصاب وتراجع القدرة على تحريكه، بالإضافة إلى الخدر والوخز والحساسية للمس.


خطر البتر
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن تفاقم الألم بشكل كبير يرفع خطر بتر الطرف المصاب.
ويتم علاج متلازمة الألم الناحي المركب بواسطة الأدوية كمضادات الالتهاب مثل الكورتيزون والمسكنات، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي للحفاظ على حركية الطرف المصاب.

 

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