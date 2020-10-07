الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول كورونا بالاردن

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 2.3 مليون دينار

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمان

تساؤلات حول تنقل فئات خلال الحظر الشامل

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

متى ينتهي العمل بالحظر الشامل ليومين في المملكة ؟




الأربعاء، 07-10-2020 01:41 م

متى تكون اللامبالاة من أعراض المرض؟

146-768x512


الوكيل الاخباري - صرّحت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، وهي المستشارة الطبية في عيادة "طبيبك" وكبيرة المختصين في طب الأسرة، لإذاعة سبوتنيك قائلة: "يتمثّل قلق الخريف في ميل الناس إلى الشعور بالقلق وتدهور الحالة المزاجية خلال أشهر الخريف".

اضافة اعلان

وأضافت أنه "على عكس النوع الآخر من القلق، غالبًا ما لا يكون هناك أي محفّز خارجي واضح، ويميل هذا الشعور للتكرّر سنويًا".

 

فضلا عن ذلك، أوضحت رومانينكو أن العديد من الناس لا يدركون أن القلق شائع في فصل الخريف، ومن الممكن أن لا يتعرّفوا عليه. وأوردت رومانينكو أنه "إذا تكرّر هذا الشعور كل سنة، فسيصبح هذا النمط أكثر وضوحا، وبالتالي، يتمكّن الشخص من اتّخاذ الخطوات المناسبة لتجنّبه". وذكرت رومانينكو بعض أعراض قلق الخريف على غرار:
- تدهور المزاج والإصابة بالاكتئاب
- القلق والخوف المفرط
- الانفعال
- الخمول والنعاس والتعب
- فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية

 

أوضحت رومانينكو أن "أحد الأسباب يتمثّل في انخفاض أشعة الشمس مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، وهو هرمون مهمّ يؤثّر على الحالة المزاجيّة والشهية وأنماط النوم. علاوة على ذلك، هناك ارتفاع في هرمون الميلاتونين الذي يجعلنا نشعر بالنعاس والاكتئاب، كما تسبّب قلة التعرض لأشعة الشمس انخفاض نسبة فيتامين "د". وفي هذا السياق، أفادت رومانينكو أن "هذا النقص يرتبط أيضًا بالاكتئاب. وتشمل العوامل الأخرى التغيرات السلوكية، وذلك لأنه مع تدهور الطقس نميل إلى قضاء وقت أقل في الأماكن المفتوحة وممارسة تمارين رياضيّة أقل".


هل يعد هذا الأمر بمثابة قلق الخريف أم شيء آخر؟
أكدت الدكتورة رومانينكو، على أن التغييرات الموسميّة تخلف تغيرات مزاجية وقلقا. وأشارت إلى إن قلق الخريف ليست حالة معترفا بها. وتابعت حديثها قائلة: "أننا عادة ما نتحدث عن الاضطراب العاطفي الموسمي، حيث تصبح الأيام أقصر والليالي أطول ويزداد الطقس برودة، ويتزايد القلق من العودة إلى المدرسة والعمل تحت الضغط لتحقيق النجاح الأكاديمي والنجاح الاجتماعي. في الواقع، قد يكون قلق الخريف بمثابة القلق الاستباقي الذي يسبق الاضطراب العاطفي الموسمي".

 

وختمت حديثها حول الخمول الذي يصيب الإنسان في هذا الوقت من العام قائلة:
"إذا لم نجد أمراضًا جسدية أو تشوهات، فإن ذلك يعني أن حركتنا قليلة ولذلك ليست لدينا قوة. لا يتعين علينا الذهاب إلى النوادي الرياضية على الفور والركض على طول المسار لمدة ساعة، عندما نتحدث عن المشي والنشاط الجسدي هذا يفترض العمل الطبيعي لوظائف العضلات".


وشددت على أهمية المشي في تعديل الحالة المزاجية قائلة: "لا شيء يمنعك من المشي من المنزل إلى العمل، وتجنب الجلوس على الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون قبل الذهاب إلى الفراش، هذه بعض العادات الخاطئة يجب تجنبها وإيجاد فرصة للمشي بدلا عنها".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
bigstock-Plastic-Bags-With-Deep-Frozen-247200862

دراسة.. الأطعمة المجمدة صحية وأكثر فائدة من الطازجة!

image

اليك فوائد زيت الزيتون لصحة الرئة

main_image5f7d5f67c080e

تعرف على أسباب تنميل اليدين والكتفين

Dry_hands_2018

أطعمة ومشروبات شائعة تسبب الجفاف !

d0595edeadc3c2e4290fff80d21a02cd

لها تأثير خطير.. تحذير من أدوية مسكنات الألم

873

4 حيل منزلية للتخلص من الصداع

أخبار متعلقة
pic_137422

نصيحة هامة للسيطرة على نوبات القلق!

النوم-الجيد-والعميق-يقيك-من-هذا-المرض

نصائح شائعة غير صحيحة عن النوم !

products-mango-fuss

فوائد مذهلة لزيت بذور المانجو.. داعما رائعا للصحة العامة

2020_9_12_14_41_42_951

إضافات كارثية لا تضعها على القهوة في الصباح

57325fc79c66e.image

كشف فوائد مذهلة لتناول الجزر باستمرار

72019517318885319202

دراسة: تنبيه من خطر المبالغة في ممارسة الرياضة!