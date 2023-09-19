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الثلاثاء، 19-09-2023 04:44 م

متى يجب استشارة الطبيب عند سماع أصوات الأمعاء؟

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي، وحركة الأمعاء إن أصوات الأمعاء، تسبب إحراجاً بالغاً لصاحبها، مشيرة إلى أنها غالباً ما تعد أمراً طبيعياً.

وأوضحت الجمعية أن سبب الأصوات تكوّن الغاز في الأمعاء، بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ مثل البصل، والثوم، والبقوليات، والكرنب، والفطر، والأطعمة المحتوية على الخميرة، أو النيئة، والمشروبات الغازية.

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وأضافت  أن الأصوات تفرض استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن، وتقلصاته، والغثيان، والإمساك، أو الإسهال، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة، ووجود دم في البراز.
وأشارت إلى أنها قد تشير حينئذ إلى الإصابة ببالحساسية ضد طعام معين مثل الفركتوز، سكر الفاكهة، أو اللاكتوز، سكر الحليب، أو القمح أو بمرض أمعاء الالتهابي مزمنة مثل داء كرون، والتهاب القولون التقرحي، أو القولون العصبي، وفي أسوأ الأحوال سرطان القولون.
ويمكن مواجهة الأصوات  بتعديل النظام الغذائي والتقليل أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع الإقلاع عن التدخين، لأن سموم السجائر تُلحق ضرراً بالخلايا المعوي،ة وتعزز فرص الاستجابات الالتهابية.

 

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