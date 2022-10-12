‫متى ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟

الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إنه ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال في حال تعرضهما للالتهاب بشكل متكرر، وذلك بمعدل يزيد على 5 إلى 6 مرات في السنة.
وأوضحت الرابطة أن اللوزتين الملتهبتين بشكل متكرر تشكلان بيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم، ومن ثم يمكن أن تنتقل مسببات المرض هذه إلى أعضاء أخرى في الجسم، مسببة -على سبيل المثال- الإصابة بالتهاب صمامات القلب وأمراض الكلى.
وأضافت الرابطة أنه ينبغي إجراء عملية استئصال اللوزتين بعدما يتم الطفل عامه الرابع، وذلك لأن اللوزتين تلعبان حتى هذه السن دورا مهما في نمو وتطور جهاز المناعة.
وأشارت الرابطة إلى أنه ينبغي أن يتخلى الطفل عن بعض الأطعمة التي تحفّز النزيف، مثل الشوكولاتة وعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والخبز الصلب، بعد إجراء الجراحة لمدة 14 يوما.
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