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الأربعاء، 12-10-2022 09:13 ص

‫متى ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة إنه ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال في حال ‫تعرضهما للالتهاب بشكل متكرر، وذلك بمعدل يزيد على 5 إلى 6 مرات في ‫السنة.

‫وأوضحت الرابطة أن اللوزتين الملتهبتين بشكل متكرر تشكلان بيئة خصبة ‫للبكتيريا والجراثيم، ومن ثم يمكن أن تنتقل مسببات المرض هذه إلى أعضاء ‫أخرى في الجسم، مسببة -على سبيل المثال- الإصابة بالتهاب صمامات القلب وأمراض ‫الكلى.

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‫وأضافت الرابطة أنه ينبغي إجراء عملية استئصال اللوزتين بعدما يتم الطفل ‫عامه الرابع، وذلك لأن اللوزتين تلعبان حتى هذه السن دورا مهما في نمو ‫وتطور جهاز المناعة.

 

‫وأشارت الرابطة إلى أنه ينبغي أن يتخلى الطفل عن بعض الأطعمة التي تحفّز ‫النزيف، مثل الشوكولاتة وعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والخبز ‫الصلب، بعد إجراء الجراحة لمدة 14 يوما.

 

الجزيرة

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