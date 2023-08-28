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الإثنين، 28-08-2023 03:54 م

مدرب يحدد 3 مواعيد مناسبة لممارسة الرياضة

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الوكيل الإخباري - قال مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر إن موعد ممارسة الرياضة له تأثير كبير على تحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح زايدنشتوكر أنه من الأفضل ممارسة رياضات قوة التحمل (تمارين الكارديو) مثل الركض قبل تناول وجبة الفطور، نظراً لأن تأثير حرق الدهون يكون أعلى مقارنة بممارستها بعد الفطور.

وأضاف زايدنشتوكر أنه من الأفضل أيضاً ممارسة تمارين تقوية العضلات قبل الظهيرة، نظراً لأن الهرمونات المسؤولة عن تأثير بناء العضلات تكون في أعلى مستويات تركيزها في الدم في هذا الوقت.

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وحذر مدرب اللياقة البدنية الألماني من ممارسة الرياضة قبيل الخلود إلى النوم، نظراً لأنها تحد من إفراز هرمون النوم "الميلاتونين"، ما يؤدي إلى صعوبات النوم.

وعند الرغبة في ممارسة الرياضة في المساء، فينبغي حينئذ ممارستها بمدة لا تقل عن ساعة ونصف إلى ساعتين قبل الخلود إلى النوم.

 

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