الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

الجيش: إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

صور وفيديو - الأمن ينشر المزيد من التفاصيل حول إخماد الحريق في العقبة

مع تراجع حدة موجة الحرّ … انخفاض طفيف على الحمل الكهربائي في الأردن أمس الثلاثاء

المركزي يطرح فئة الخمسة دنانير من الإصدار الخامس للتداول

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية - صور

%27 ارتفاع على صادرات الكهرباء في الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي

فيديو - انفجار مطعم شهير في لبنان

وفاة و3 إصابات بحادثي تدهور في معان وجرش

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

الأربعاء، 16-08-2023 09:14 ص

نصائح صحية مفيدة لموظفي العمل المكتبي

9999063228


الوكيل الإخباري - أوصت هيئة التأمين الصحي الألمانية، موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة، بالمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية للحد من المخاطر الصحية الجسيمة، بخاصة تلك الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة.

وتتمثل هذه المخاطر في داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وذلك بخلاف متاعب العضلات والعظام والمفاصل.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أنه إذا قام الشخص، الذي يجلس كثيراً، باستبدال ساعة واحدة من الجلوس بالمشي، فإنه يقلل بذلك من خطر الوفاة مبكراً بنسبة 20 %.

 


وأوصت الهيئة بدمج بعض الأنشطة الحركية البسيطة أثناء الدوام؛ حيث ينبغي تغيير وضعية الجلوس بانتظام وممارسة تمارين الإطالة من وقت إلى آخر.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
85630303000000_original

سبب غريب يرفع من احتمال الإصابة بالخرف

ن

العلامات الأكثر شيوعا للنوبة القلبية الوشيكة

2023_8_15_16_56_32_232

انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

2023_8_15_17_47_7_28

من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

تعرّف-على-الفرق-بين-ضربة-الشمس-والضربة-الحرارية

ما الفرق بين ضربة الشمس والضربة الحرارية؟

611e5b84423604301f0806ab

أطعمة تضاعف خطر الإصابة بمرض النقرس يجب تجنبها